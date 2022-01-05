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Opel, 2021 yılındaki "en"lerini paylaştı - Son Dakika

Opel, 2021 yılındaki "en"lerini paylaştı

05.01.2022 14:33
Opel, 2021 yılındaki "en"lerini paylaştı

Opel'in elektrikliye geçiş hamlesi tüm hızıyla devam ederken, yeni Opel Astra ve Opel Mokka gibi dikkat çekici tasarımlar dışında, Manta GSe ElektroMOD gibi benzersiz konseptler, markanın yenilikçi yönünü gözler önüne seriyor.

Opel'in elektrikliye geçiş hamlesi tüm hızıyla devam ederken, yeni Opel Astra ve Opel Mokka gibi dikkat çekici tasarımlar dışında, Manta GSe ElektroMOD gibi benzersiz konseptler, markanın yenilikçi yönünü gözler önüne seriyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Opel müşterileri bugün gelinen noktada dokuz elektrikli model arasından seçim yapabiliyor ve "Opel Greenovation" yaklaşımı hız kesmeden devam ediyor.

2021 yılına ait bu ve daha birçok önemli konu Opel Türkiye YouTube kanalında yayınlanan "2021'de Opel'in en iyileri. Üstelik tamamen elektrikli" adlı bir video ile özetleniyor.

İddialı ve sıra dışı: Opel Mokka ve Opel Mokka-e

Opel'in yeni marka yüzü Opel Vizör ve tamamen dijital Pure Panel kokpit ile donatılan ilk model olan Opel Mokka, iddialı ve sıra dışı. Modelin ayrışan tasarım dili, Mokka'nın lansman çalışmalarında da kendini gösterdi ve lansman kampanyası "Normali Unut. Artık Mokka Var" sloganıyla hayata geçirildi. Mokka lansman iletişimi kapsamında "Normalin Dışında Bir Deneyim" konseptiyle sanal bir DJ gecesi düzenleyen ilk otomobil üreticisi ise Opel oldu. Bunun yanı sıra, modelin batarya elektrikli versiyonu Mokka-e, "2021 Altın Direksiyon" ödülünü kazanarak iddiasını pekiştirdi.

Duyguları harekete geçiriyor: Benzersiz Opel Manta GSe ElektroMOD

Opel'in efsanevi Manta modeli, batarya elektrikli, emisyonsuz Manta GSe ElektroMOD olarak günün modern teknolojileri ve sürdürülebilir yaşam tarzıyla modifiye edilerek harika bir proje kapsamında geri döndü. Opel Piksel Vizör gibi inanılmaz detaylarıyla duyguları harekete geçiren ve dikkatleri üzerine çeken bir otomobil olmayı başardı.

Bununla birlikte markanın hayranları, yaz aylarından bu yana online olarak, 7/24 Opel'in efsanevi klasik modellerini oturdukları yerden inceleyebiliyorlar. Sanal Opel Müzesi, Alman otomotiv devinin 120 yılı aşkın otomobil üretim deneyiminden ve 159 yıllık marka geçmişinden oluşan geniş bir koleksiyon üzerinden sanal turlar sunuyor. Opel müzesi, opel.com/opelclassic adresi üzerinden ziyaret edilebiliyor.

Sıfır emisyonlu motorsporları: Opel Corsa-e Rally ve ADAC Opel e-Rally Cup

Opel'in en çok satılan küçük sınıf otomobili Corsa'nın ralli versiyonu ile heyecan verici emisyonsuz motorsporları gerçek oldu. 2021 yılında Opel Corsa-e Rally, dünyanın ilk batarya elektrikli ralli otomobillerine yönelik tek marka kupası olan ADAC Opel e-Rally Cup'ta ilk sezonuna başladı.

Kendinden emin, elektrikli ve verimli: Yeni Opel Astra kuralları yeniden yazıyor

Opel, 1 Eylül'de çifte tanıtım ile dikkatleri üzerine çekti. Uwe Hochgeschurtz yeni Opel CEO'su olarak ilk kez sahneye çıktı ve ilk gününde Yeni Opel Astra'yı tanıttı. Markanın en çok satan kompakt modelinin en güncel nesli, heyecan uyandıran bir tasarıma sahip ve yenilikçi teknolojilerle donatılıyor. Astra, ilk kez elektrikli olarak yollara çıkıyor. Şarj edilebilir hibrit elektrikli versiyonunu 2023'te batarya elektrikli Astra-e takip edecek.

Yarısı kadın çalışanlardan oluşan Astra geliştirme ekibi, "maksimum detoks" sloganına sadık kalarak gerçek bir başyapıt yarattı. Yeni Opel Astra, uyarlanabilir Intelli-Lux LED Pixel Far'ın en güncel versiyonunu kompakt sınıfın kullanımına sunuyor. İç mekanda da zamanda bir sıçrama yaşanıyor. Tamamen dijital Pure Panel kokpit ile analog göstergeler tarihe karışıyor. Kullanıcılar bunun yerine, tıpkı bir akıllı telefonda olduğu gibi, ekstra geniş dokunmatik ekranlar aracılığıyla Yeni Astra'nın kokpitini deneyimliyor.

SUV segmentinin referans noktası

Yeni Opel Grandland ise markanın cesur ve yalın tasarım felsefesini izliyor. Markanın SUV sınıfındaki amiral gemisi, içten yanmalı motorlara ek olarak; iki farklı şarj edilebilir hibrit güç-aktarma seçeneği dışında, Opel Vizör ve tamamen dijital kokpit gibi ileri teknolojilerle donatılıyor. Modeldeki yenilikler Intelli-Lux LED Pixel Farlar, gece görüşü ve elektrikli sürüş deneyimine kadar uzanıyor. Opel'in batarya elektrikli ürün gamına bu yıl ayrıca tamamen elektrikli Opel Zafira-e Life MPV'nin yanı sıra Opel Combo-e Life da katıldı.

Akıllı "Greenovation": Opel'in tamamen elektrikli hafif ticari araç üçlüsü

Opel Combo-e, "2021 Yılının Uluslararası Vanı" seçilmiş olan Opel Vivaro-e ve yeni Opel Movano-e ile hafif ticari araç kullanıcısı, markanın "Greenovation" yaklaşımından yararlanıyor. Opel hafif ticari araç kullanıcıları, Opel modellerinin batarya elektrikli versiyonunu da seçebiliyor. Buna ek olarak, markanın yenilikçi bir hidrojen yakıt hücreli modeli de görücüye çıktı. Opel Vivaro-e HYDROGEN, dizel ve benzinli bir otomobil gibi sadece 3 dakikada doldurulabiliyor. Sürüş menzili ise 400 kilometrenin üzerinde.

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Amelia Hamlin, Türkiye, Astra, Opel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Opel, 2021 yılındaki 'en'lerini paylaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Opel, 2021 yılındaki "en"lerini paylaştı - Son Dakika
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