Üye Girişi
Opel modellerinde kasım ayı kampanyası - Son Dakika

Opel modellerinde kasım ayı kampanyası

10.11.2021 10:29
Opel modellerinde kasım ayı kampanyası

Opel, kasım ayında da üstün teknolojili modellerini özel tekliflerle sunmaya devam ediyor.

Opel, kasım ayında da üstün teknolojili modellerini özel tekliflerle sunmaya devam ediyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, yeni Crossland, 263 bin 700 TL'lik başlangıç fiyatı ile SUV konforunu ve sürüş keyfini otomobilseverlerle buluşturuyor. Markanın sıradışı hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren en yeni modeli Mokka'nın ise başlangıç fiyatı Kasım ayında 399 bin 900 TL seviyesinde satışa sunuluyor. Ayrıca Opel, yeni Mokka modelinin belli donanımlarında seçili meslek grubu çalışanlarına (sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler) ve onların birinci derece yakınlarına ek indirim fırsatı sunuyor.

Opel'in SUV segmentindeki bir diğer güçlü modeli Opel Grandland X ise 441 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bununla birlikte, Opel'in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 209 bin 900 TL'den başlayan fiyatları ile ön plana çıkarken, prestijli tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Insignia ise 504 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, ticari araç ürün ailesinde kasım ayına özel faiz oranları ve uygun satın alma seçenekleri sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Opel Combo Life'ın tüm donanım seviyelerine 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz imkanıyla sahip olunabiliyor.

Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life, 260 bin TL'den başlayan fiyat ve ek indirim olanakları ile satışa sunuluyor. Sağlamlığı, çok yönlü kasası ve yüksek kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo'da ise 75 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. Combo Cargo'ya 194 bin 200 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar ve ek indirim olanakları ile sahip olunabiliyor.

Opel, Zafira Life ve Vivaro modellerinde de kasım ayına özel fırsatlar sunuyor.

Buna göre, yüksek verimliliği ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro tüm versiyonları ile, 75 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor. Vivaro modelleri, Kasım ayı boyunca 245 bin 900 TL'den başlayan fiyatları ve ek indirimleriyle dikkat çekiyor. Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life da 75 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. Yeni Zafira Life, 384 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla hem KOBİ'leri hem de geniş aileleri hedefliyor.

Türk Lirası, Kredi, Kasım, Opel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Opel modellerinde kasım ayı kampanyası - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

2022 asgari ücretiyle ilgili yeni düzenleme! Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 10:19 2022 asgari ücretiyle ilgili yeni düzenleme! Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı Telefonda tartıştığı eski sevgilisini öldürdü 10:14 Telefonda tartıştığı eski sevgilisini öldürdü Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı 10:00 Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı
Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi 09:53 Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu 09:49 Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı 09:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak 08:23 Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı 07:27 Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı

Son Dakika Haberleri
10:17 Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! İşsiz sayısı 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu
10:14 Telefonda tartıştığı eski sevgilisini öldürdü
10:12 Son dakika magazin haberler! Gündemdeki magazin olayları /10.11.2021
09:59 Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı
09:57 Bilim insanları güneş'in sonu hakkında anlattıkları tüyler ürpertti
09:48 Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor
09:48 Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu
09:45 Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz
09:42 Alman ekiplerinin hedeflerinde Türk gençleri var! Sırada Enis var
09:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
10:28
Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! İşsiz sayısı 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! İşsiz sayısı 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu         
10:17
Son dakika magazin haberler! Gündemdeki magazin olayları /10.11.2021 Son dakika magazin haberler! Gündemdeki magazin olayları /10.11.2021         
10:13
Bilim insanları güneş'in sonu hakkında anlattıkları tüyler ürpertti Bilim insanları güneş'in sonu hakkında anlattıkları tüyler ürpertti         
09:58
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor         
09:49
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz         
09:45
Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor         
08:27
İstanbul'da Samuray kılıcıyla saldırdığı kadının canını aldı İstanbul'da Samuray kılıcıyla saldırdığı kadının canını aldı         
08:12
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı         
07:22
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz         
23:48
Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi         
20:56
Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi         
20:26
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti         
20:00
Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı         
17:54
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 10:34:29. #1.11#
SON DAKİKA: Opel modellerinde kasım ayı kampanyası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement