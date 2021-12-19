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Opel modellerinde yıl sonuna özel kampanya - Son Dakika

Opel modellerinde yıl sonuna özel kampanya

19.12.2021 13:31
Opel modellerinde yıl sonuna özel kampanya

Opel, aralık ayında binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Opel, aralık ayında binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Opel'in ticari araçlar kampanyası kapsamında KOBİ müşterileri, Combo Life, Combo Cargo, Zafira Life ve Vivaro modellerine 5 bin TL indirimle sahip olabiliyor.

Alman teknolojisiyle satışa sunulan markanın hatchback modeli Corsa, yıl sonuna özel tekliflerle yeni sahiplerini bekliyor. Opel'in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland, SUV konforunu ve sürüş keyfini otomobilseverlerle buluşturuyor.

Markanın yakın zamanda Altın Direksiyon Ödülü'ne layık görülen SUV modeli Mokka, Opel showroomları'nda yeni sahiplerini sıra dışı bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Opel'in bir diğer güçlü modeli Opel Grandland X ise yılın son günlerine özel olanaklarla yeni yıla yeni bir SUV'la girmek isteyen otomobilseverleri bekliyor.

"İşi Almanlara Bırakın" sloganıyla Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap veriyor ve farklı boyutlardaki ürün yelpazesiyle hayatı kolaylaştıran çözümler sunuyor.

Opel'in, Combo Life modelini satın almak isteyen KOBİ müşterileri, 5 bin TL'lik indirim avantajıyla modele 412 bin 900 TL'ye sahip olabiliyor. Sağlamlığı, çok yönlü kasası ve yüksek kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo ise 314 bin 900 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar ve KOBİ'lere özel ek 5 bin TL indirim olanağı ile satın alınabiliyor.

Opel Vivaro modelleri, aralık ayı boyunca 417 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve KOBİ'lere özel ek indirimleriyle dikkati çekiyor. Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life, 626 bin 900 TL'den başlayan fiyatı ve özel indirimleriyle hem KOBİ'leri hem de geniş aileleri hedefliyor.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türk Lirası, Tragger, Opel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Opel modellerinde yıl sonuna özel kampanya - Son Dakika Ekonomi


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