OpenAI, ABD için Yapay Zeka Vizyonunu Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

OpenAI, ABD için Yapay Zeka Vizyonunu Açıkladı

OpenAI, ABD'nin yapay zeka gelişimini desteklemesi gerektiğini ve Çin ile rekabet etmesi gerektiğini vurguladı.

13.01.2025 21:47
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NEW Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ABD'de yapay zeka gelişimine yönelik ortaya koyduğu vizyonda, teknoloji yarışında Çin'in önünde yer almak için yatırım ve düzenleme ihtiyacına işaret etti.

OpenAI, ABD'nin yapay zekanın faydalarını en üst düzeye çıkarmasına, ulusal güvenliği desteklemesine ve ekonomik büyümeyi teşvik edebilmesine dair politika önerilerini içeren vizyonunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamada, yapay zeka daha da geliştikçe ABD'nin bu teknolojinin verdiği imkanları en üst düzeye çıkarmak için harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Yapay zekanın otokratlar tarafından yönetilemeyecek ve şekillendirilemeyecek kadar güçlü olduğuna dikkat çekilen açıklamada, teknolojinin sunduğu ekonomik faydaların da kaybedilmemesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, yapay zeka altyapısına daha fazla yatırımın istihdam ve büyüme de getireceği kaydedilerek, refah artışını sağlamak ve yapay zekanın faydalarının adil bir şekilde paylaşılması için politika yapıcılarla birlikte çalışmak istendiği bildirildi.

ABD'nin inovasyon alanındaki küresel liderliğini sürdürmek ve ülkede yapay zekanın ekonomik fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için yapay zeka endüstrisinin önünü açabileceği belirtilen açıklamada, geliştiricilerin ve kullanıcıların da yapay zekayı güvenli tutmak için standartlara uyma sorumluluğu olduğu dile getirildi.

Ay sonunda etkinlik düzenlenecek

Açıklamada, yapay zeka kazanmanın anahtarının, çipler, veri, enerji ve yetenek olduğuna dikkat çekilerek, bunun ABD'nin kazanması gereken bir yarış olduğu vurgulandı.

Küresel fonlarda yapay zeka projelerine yatırım için bekleyen 175 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği aktarılan açıklamada, ABD bu fonları çekemezse kaynakların Çin destekli projelere akacağı ifade edildi.

Açıklamada, her sektörde olduğu gibi, yatırım ve rekabet için sağduyulu yol haritasına ihtiyaç olduğunun altı çizilerek, bunu en iyi şekilde başarmak için eyaletlerde yerel düzenlemeler yerine ülke çapında uygulanacak kuralların gerekli olduğu belirtildi.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın başkent Washington'da 30 Ocak'ta bir toplantı düzenleyeceği bildirilen açıklamada, bu etkinliğin, yapay zekanın ekonomik faydalarını toplumun her kesiminden Amerikalıya ulaştırmaya yardımcı olacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OpenAI, ABD için Yapay Zeka Vizyonunu Açıkladı - Son Dakika

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