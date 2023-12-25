 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
OPET, Türkiye'nin en iyi iş yeri ödülünün sahibi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

OPET, Türkiye'nin en iyi iş yeri ödülünün sahibi oldu

OPET, Kincentric Best Employers 2023 Programı kapsamında Türkiye'nin en iyi iş yeri ödülünü kazandı. Şirket, dört yıl üst üste seçilerek bu ödüle layık görüldü. OPET, yenilikçi projeler ve çalışan odaklı politikalarıyla sektörde öne çıkmaktadır.

OPET, Türkiye\'nin en iyi iş yeri ödülünün sahibi oldu
25.12.2023 - 16:23,
Abone Ol

OPET, "Kincentric Best Employers 2023 Programı" kapsamında " Türkiye'nin en iyi iş yeri" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında hizmet veren Kincentric tarafından gerçekleştirilen program çerçevesinde OPET, aynı listeye dört yıl üst üste seçilerek "Türkiye'nin en iyi iş yeri" ödülünü almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Aşar, şirketin yenilikçi projeler ve çalışan odaklı politikalarıyla sektörde her zaman öne çıktığını belirterek, "Kendisini sürekli geliştiren, yaratıcı fikirler üreten, tüm bunları gerçekleştirirken çevre ve topluma karşı duyarlı hareket eden dinamik bir insan kaynakları yapısı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda faaliyet gösterirken, her zaman çalışanlarımızın gelişimine, memnuniyetine ve iş yerindeki deneyimlerine odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2006'dan bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen "En İyi İş Yeri Programı"nda bu yıl 1 Ekim 2022-30 Eylül 2023 tarihlerinde araştırmaya dahil olan 40 farklı sektör ve 380 şirket arasından yaklaşık 250 şirket değerlendirmeye alındı.

Çalışanları için en iyi çalışan deneyimi ve iş yeri ortamını sağlayan 35 şirket, yine kendi çalışanları tarafından "en iyi iş yeri" (Kincentric Best Employer) olarak ödüllendirildi.

Ödül alan şirketler çalışan bağlılığının yanı sıra "çeviklik, bağlı kılan liderlik ve yetenek odağı" endekslerine göre belirlendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OPET, Türkiye'nin en iyi iş yeri ödülünün sahibi oldu - Son Dakika


16:47
Gözler Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor Gözler Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor
16:41
Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu

Son Dakika
16:41 Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı
16:14 Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 17:01:31. #1.12#
SON DAKİKA: OPET, Türkiye'nin en iyi iş yeri ödülünün sahibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement