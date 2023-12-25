OPET, Türkiye\'nin en iyi iş yeri ödülünün sahibi oldu

OPET, "Kincentric Best Employers 2023 Programı" kapsamında " Türkiye'nin en iyi iş yeri" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında hizmet veren Kincentric tarafından gerçekleştirilen program çerçevesinde OPET, aynı listeye dört yıl üst üste seçilerek "Türkiye'nin en iyi iş yeri" ödülünü almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Aşar, şirketin yenilikçi projeler ve çalışan odaklı politikalarıyla sektörde her zaman öne çıktığını belirterek, "Kendisini sürekli geliştiren, yaratıcı fikirler üreten, tüm bunları gerçekleştirirken çevre ve topluma karşı duyarlı hareket eden dinamik bir insan kaynakları yapısı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda faaliyet gösterirken, her zaman çalışanlarımızın gelişimine, memnuniyetine ve iş yerindeki deneyimlerine odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2006'dan bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen "En İyi İş Yeri Programı"nda bu yıl 1 Ekim 2022-30 Eylül 2023 tarihlerinde araştırmaya dahil olan 40 farklı sektör ve 380 şirket arasından yaklaşık 250 şirket değerlendirmeye alındı.

Çalışanları için en iyi çalışan deneyimi ve iş yeri ortamını sağlayan 35 şirket, yine kendi çalışanları tarafından "en iyi iş yeri" (Kincentric Best Employer) olarak ödüllendirildi.

Ödül alan şirketler çalışan bağlılığının yanı sıra "çeviklik, bağlı kılan liderlik ve yetenek odağı" endekslerine göre belirlendi.