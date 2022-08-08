Ordu mavi yemişte iddialı - Son Dakika
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Ordu mavi yemişte iddialı

08.08.2022 09:20
Ordu mavi yemişte iddialı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarımsal ekonomik gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla başlattığı çalışmalar meyvelerine vermeye başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarımsal ekonomik gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla başlattığı çalışmalar meyvelerine vermeye başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile dağıtılan ve kilogramı 100-150 TL arasında alıcı bulan mavi yemiş üreticilerinde yüzünü güldürdü.

Kilosu 150 liradan alıcı buluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, üreticilerin alternatif gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla başlattığı projeler yüz güldürmeye devam ediyor. Başkan Güler'in kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülen çalışmalarda gerek taze tüketim gerekse işlenmiş meyve sanayisi açısından güçlü bir ticari ürün olan ve kilosu 100 ila 150 liradan alıcı bulan Mavi yemiş, çiftçilerin üretim kültürüne girdi.

50 dekar alanda üretim yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 ve 2021 yıllarında uygulanan projelerle Altınordu, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Kumru, Perşembe, Mesudiye, Ulubey ve Ünye ilçelerindeki 40 üreticiye toplam 12 bin adet mavi yemiş ve 3 bin 500 bin adet aronia fidanı dağıtılarak 50 dekar alanda kapama bahçeler kurulmuştu. Dağıtılan fidanlar ilk meyvelerini vermeye başladı. Ordu topraklarını seven ve verimin oldukça iyi olduğu mavi yemiş ekonomik getirisi ile üreticileri de mutlu etti.

Pazar değeri yüksek

Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen mavi yemiş yetiştiriciliği çalışmalarını değerlendiren Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, mavi yemişin son yıllarda yoğun talep gören bir ürün olduğunu söyledi.

Ordu topraklarına uygun mavi yemiş yetiştiriciliğinin arttırılması ve üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturmak için desteklerin artarak devam ettiğini belirten Daire Başkanı Ultav, "Tıbbi ve aromatik birer meyve olan mavi yemiş ve aronia; antioksidan içeriğinin yüksek olması, görme bozukluklarına iyi gelmesi, kan şekerini dengelemesi, A ve C vitaminleri, potasyum, kalsiyum ve fosfor içeriği yönünden yüksek olmasıyla son yıllarda çok talep gören ve yetiştiriciliği artan meyveler arasında yer alıyor. Ayrıca meyve suyu, pasta, dondurma, çikolata, baharat, reçel, çay, kozmetik ve ilaç sanayisinde ham madde olarak da kullanılıyor. Oldukça talep gören bu meyvelerin pazar değeri de yüksek. Toptan 100 TL, perakende olarak da 150 TL'ye alıcı buluyor. Bizler de ilimizin uygun toprak ve iklim özelliklerine sahip yerlerinde bu meyvelerin yetiştiriciliğini artırmak amacıyla fidan desteklerimizi her yıl artırarak sürdürüyoruz. Üreticilerimizden de çok fazla talep var. Fındığın yanında üreticilerimize iyi bir alternatif gelir kaynağı olacak olan aronia ve mavi yemiş meyvelerinin ilimizin tarımsal ürün deseninde yerini alması için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Marketlerden büyük talep var

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Ünye ilçesinde mavi yemiş ve aronia bahçesi kuran üretici Volkan Sürgit, mavi yemişin önemli bir getirisi olduğunu ve bahçesini büyütmek istediğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi'ne destekleri için teşekkür eden ve mavi yemişin fındığa kıyasla tarif edilemez bir kar marjı olduğunu dile getiren Sürgit, "Bir arkadaşımla birlikte ilk olarak 5 dönümlük bir bahçe kurduk. Daha sonra Büyükşehir Belediyemizin mavi yemiş ve aronia fidan desteği verdiğini duyduk. Büyükşehir Belediyemizden aldığımız fidan destekleri ile 12 dekar alanda ürün yetiştiriyoruz. Şuanda hasadımız devam ediyor. Şuana kadar ilk diktiğimiz meyvelerden 500 kiloya yakın ürün aldık. Bu meyve pazarda da talep edilen bir meyve. Marketlerden de çok isteyen müşterilerimiz var. Fındığa kıyasla tarif edilemez bir kar marjı var. Toptan 100 TL parakende ise meyvenin boyutuna göre 160 TL'ye kadar alıcı buluyor. Biz üretimimizi daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyemize bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ORDU

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Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu mavi yemişte iddialı - Son Dakika

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