Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Fide Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Fide Desteği

Ordu Büyükşehir Belediyesi\'nden Çiftçilere Fide Desteği

Ordu Büyükşehir Belediyesi, örtü altı ve açık alanlarda sebze yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla toplam 3,5 milyon adet fide dağıtımına başladı. Kendi seralarında ürettiği fidelerle üreticilere destek olan belediye, yazlık ve kışlık fideleri düşük maliyetle temin ediyor.

14.11.2024 11:34  Güncelleme: 11:36
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Yaklaşık 3,5 milyon adet fideyi üreticiye dağıtan Ordu Büyükşehir Belediyesi, sebze fidelerini kendi seralarında üretiyor.

Ordu'da örtü altında ve açık alanlarda sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere yazlık ve kışlık olmak üzere toplam 3 milyon 400 bin adet sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Örtü altı yetiştiriciliğinin desteklenmesi kapsamında toplam alanı 12 bin 200 metrekare olan 30 adet 240 metrekare ve 10 adet 500 metrekare sera, 36 bin 800 metrekare de sera örtüsü desteği verildi.

Fideleri kendi serasında yetiştiriyor

5 yıl önce Başkan Güler'in 'Kendi Kendine Yeten Şehir' sloganı kapsamında başlatılan faaliyetlerden birisi olan ve bu kapsamda Altınordu ilçesi Turnasuyu Mahallesinde kurulan fide üretim serasında yazlık 300 bin, kışlık ise 600 bin adet fide yetiştiriliyor. Büyükşehir Belediyesinin kendi seralarında 3'te 1 maliyetine üretilen fideler, üreticilerle buluşturuldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fideleri üreticilerle buluşturacaklarını söyleyerek, "Burası bizim fide ürettiğimiz yer. Burada şu anda 600 bin adet marul fidesi var. Bunların içerisinde 500 bini kıvırcık, 50 bini kırmızı marul, 50 bini de yedikule marulu dediğimiz göbekli maruldan. Bunları halkımıza dağıtacağız" dedi.

"Fındığa ve kiviye ek yeni ürünler ortaya çıkıyor"

25 farklı tropikal meyvenin üretiminin yapıldığı serada da incelemeler yapan Başkan Güler, 25 ürün üzerinde yapılan çalışmalarla fındığa ve kiviye ek, yeni ürünler olarak ortaya çıkacağını söyledi. Başkan Güler şöyle konuştu:

"Ayrıca bitişikteki seramızda da mango üretimimiz var. Muz denememiz var gayet iyi sonuçlar aldık. Passiflora, ananas, kahve denemelerimiz da oldu. Yaptığımız bu çalışmalarla şehrimizde bu ürünlerin de yetiştirilebileceğini göstermiş olduk. ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız fındığa alternatif ürünler geliştirmek. Kivi ilimizde tuttu. Passiflora da çok cazip bir ürün. Ordu'da sera dışında da yetiştirilebiliyor. Geleceği olan kıymetli bir ürün. Yaprakları da ilaç olarak kullanılabiliyor. Yaptığımız bu çalışmalarla Ordu'ya yeni bir ufuk ve gelir kapısı açmak istiyoruz. Amacımıza ulaştık."

Sebzeler tohumdan yetiştiriliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, üreticilere dağıtımı yapılan yazlık ve kışlık sebze fideleri 2022 yılından itibaren Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ait serada tohumdan yetiştiriyor.

Sebze fidesi yetiştiriciliği için gerekli olan tohum ve malzemelerin alımını yapan ekipler kendi imkanlarıyla yetiştirdiği fideleri sembolik bir katkı payı alarak üreticilerle buluşturuyor. Böylece hazır almak yerine tohumdan fide yetiştirme uygulamasıyla Büyükşehir Belediyesi bütçesinden bu faaliyet için ödenen tutar yaklaşık 5 kat azalıyor.

Bu yıl 600 bin adet marul fidesi dağıtılacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi bu yıl kışlık 600 bin adet marul fidesi dağıtacak. Bu yıldan itibaren ise 600 bin adet kışlık sebze fidesi ve 300 bin adet yazlık sebze fidesi üreticilerle buluşturulmaya devam edilecek. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Fide Desteği - Son Dakika

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