Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım Makineleri Parkı Üreticilere Kolaylık Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım Makineleri Parkı Üreticilere Kolaylık Sağlıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım Makineleri Parkı Üreticilere Kolaylık Sağlıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarım yatırımları kapsamında oluşturulan Tarım Makineleri Parkı, çiftçilere ekonomik ve zamandan tasarruf sağlıyor.

29.04.2024 13:26  Güncelleme: 13:33
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'kendi kendine yeten şehir' sloganıyla atıl tarım arazilerini tarıma kazandırmak, kırsal kesimdeki üreticilerin gelir kaynaklarını arttırmasını sağlamak, ürün çeşitliliğini desteklemek ve birim alandan daha fazla gelir edilmesi hedefiyle başlattığı tarım yatırımları kapsamında oluşturulan Tarım Makineleri Parkı'ndan üreticiler faydalanmaya devam ediyor.

Çamaş ilçesinde fındık dışında yem üretimi yapan çiftçiler, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin makine parkından yararlandı. Sonbahar mevsimi döneminde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin makineli tohum dikimi imkanından yararlanarak yem bitkisi ekimi yapan çiftçiler, bu ürünleri hasat etmeye başladı.

Ekim sürecinde tarım makineleri ve tohum desteğinin kendilerini çok rahatlattığını belirten Çamaş ilçesi Edirli Mahallesi'nden Mehmet Çamaş ile Emre Çamaş ve Söken Mahallesi'nden Vedat Çamaş, hasat sezonunu da Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin makine ekipmanları ile kolaylıkla yaptıklarını söylediler.

Tarım makineleri sayesinde insan gücünü en aza indirerek hem ekonomik, hem de zamandan çok önemli oranda tasarruf sağladıklarını dile getiren çiftçiler, tarım makineleri ve tohum desteği dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım Makineleri Parkı Üreticilere Kolaylık Sağlıyor - Son Dakika

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