Ordu'da 18 bin dönüm arazi tarıma kazandırıldı - Son Dakika
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Ordu'da 18 bin dönüm arazi tarıma kazandırıldı

20.06.2022 15:14
Ordu'da 18 bin dönüm arazi tarıma kazandırıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici projeleri arasında yer alan "Örtü Altı Yetiştiriciliği" üreticilerin yeni gelir kapısı oldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici projeleri arasında yer alan "Örtü Altı Yetiştiriciliği" üreticilerin yeni gelir kapısı oldu. Çalışmalar kapsamında, 19 ilçede belirlenen noktalara 40 sera kurulurken üreticilere 1 milyon 600 bin adet yazlık ve kışlık sebze fidesi desteği sağlandı.

Ordu'da, ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu yeni tarım projeleriyle de vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturdu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında desteklenen Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Fatsa, Ünye, Kumru ve İkizce ilçelerindeki seralarda üretimler gerçekleştirildi.

Başkan Güler: "18 bin atıl araziyi tarıma kazandırdık"

Örtü Altı Yetiştiriciliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, proje sayesinde atıl vaziyette bulunan araziler yenide üretime kazandırıldığını söyledi.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ordu'da her alanda üretimi artırmak için yoğun çalışma içerisindeyiz. Bu kapsam da üreticilerimize ek gelir sağlamak ve üretimi desteklemek adına önemli çalışmalar yaptık. 19 ilçemizde uygun olan yerlere 40 adet sera kurduk. Bunların haricinde üreticilerimize 1 milyon 600 bin fide desteğinde bulunduk. Ayrıca tohum desteği ve atıl durumda bulunan 18 bin dönüm araziyi tekrar üretime kazandırdık. Bu rakamlar ilimiz için önemli rakamlar. Bu 18 bin dönüm atıl arazi boş bir şekilde duruyordu. Üretim yoktu. Biz bu arazileri tekrar ilimiz ekonomisine kazandırdık. Ekiplerimiz yine bu yönde çalışmaları devam ediyor"

"Üretimde önemli ivme yakaladık"

Başkan Güler, "Stratejik bir sektör olan tarımda etkili bir şekilde yer almak amacıyla yeni ürünler ve yenilikçi yöntemlerle Ordu tarımını geliştiriyoruz. İstihdama ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımlar sayesinde Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız ile belediyemiz iştiraki tarım şirketi işbirliğinde tarımda önemli bir ivme yakaladık. Daha önce üretimi az olan siyez buğdayı, patates, nohut, yeşil mercimek, mısır, soya ve diğer sebzelerle birlikte 18 bin dekar atıl tarım arazisini tekrar üretime kattık" diye konuştu. - ORDU

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Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da 18 bin dönüm arazi tarıma kazandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da 18 bin dönüm arazi tarıma kazandırıldı - Son Dakika
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