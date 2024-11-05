Ordu'da 19 İlçeye 71 Yeni İçme Suyu Deposu ve 45 Su Alma Yapısı İnşa Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da 19 İlçeye 71 Yeni İçme Suyu Deposu ve 45 Su Alma Yapısı İnşa Edildi

Ordu\'da 19 İlçeye 71 Yeni İçme Suyu Deposu ve 45 Su Alma Yapısı İnşa Edildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 5,5 yıl içinde 19 ilçede 71 adet yeni içme suyu deposu ve 45 adet su alma yapısı inşa ederek vatandaşların temiz suya erişimini kolaylaştırdı. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, su sıkıntısını en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

05.11.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temiz ve sağlıklı suya erişimini kolaylaştırmak için su kaynaklarına yaptığı yatırımlar ile 5,5 yılda 19 ilçede 71 adet yeni içme suyu deposu ve 45 adet yeni su alma yapısı inşa etti.

Ordu'yu daha sağlıklı bir geleceğe taşımak için ulaşımdan çevreye, kentsel dönüşümden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda yatırımlarını hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehrin altyapısını güçlendiren yatırımları da kente kazandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile ilçelerde çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), aradan geçen 5,5 yılda 71 adet su deposu ile 45 adet su alma yapısını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Yapılan bu çalışma ile ilçelerdeki su sıkıntısı en aza indirildi.

Ordu'nun 19 ilçesinde yatırım çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve daha kaliteli suya ulaşması içinde yoğun çalışma yürütüyor. Başkan Hilmi Güler'in ilk dönemi ve ikinci döneminde yatırıma hız veren Büyükşehir Belediyesi, OSKİ marifeti ile ilçelerde önemli üstyapı çalışmalarında önemli mesafe kat etti.

Öte yandan OSKİ tarafından 19 ilçede sürdürülen alt ve üstyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, yeni projelerin ise yeni yıl ile birlikte ilçelerde başlaması planlanıyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'da 19 İlçeye 71 Yeni İçme Suyu Deposu ve 45 Su Alma Yapısı İnşa Edildi - Son Dakika

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