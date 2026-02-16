Ordu'da 6 Bin Ton Kafes Balığı Üretildi - Son Dakika
Ordu'da 6 Bin Ton Kafes Balığı Üretildi

16.02.2026 14:20
Ordu'da, kafes balıkçılığı tesislerinde geçen yıl 6 bin ton balık üretimi gerçekleştirildi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, kentteki kafes balıkçılığı tesislerinde geçen yıl yaklaşık 6 bin ton balık üretiminin gerçekleştiğini bildirdi.

Ay, AA muhabirine, Ordu deniz sahasının su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı açısından oldukça uygun bir coğrafi konuma sahip olduğunu söyledi.

Kentin iklim ve su parametreleri bakımından Türk somonu ve levrek yetiştiriciliği açısından önemli bir bölge haline geldiğini ifade eden Ay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın su ürünleri politikalarının ana hedefi, deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir şekilde işletmektir." dedi.

Perşembe ve Altınordu ilçelerinin yanı sıra iç sulardaki kafeslerde Türk somonu, levrek ve alabalık yetiştiriciliğinin yapıldığını aktaran Ay, toplam tesis sayısının ise 32 olduğu bilgisini paylaştı.

Bu tesislerin proje kapasitelerinin 6 bin 263 ton olduğuna dikkati çeken Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025 yılında iç su ve denizlerimizden toplam 6 bin 7 ton balık üretimi gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda deniz sahasında Türk somonu üretiminin artması ile ağ kafeslerinden yurt dışına özellikle Rusya, Japonya, Vietnam, Güney Kore, KKTC ve İspanya'ya ihracat yapılmaktadır. Bu sayede ilimiz ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Geçen yıl ilimizden yaklaşık 2 bin ton su ürünleri ihracatı gerçekleşmiştir."

Kaynak: AA

Ekonomi, Ordu

Son Dakika Ekonomi Ordu'da 6 Bin Ton Kafes Balığı Üretildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Ordu'da 6 Bin Ton Kafes Balığı Üretildi - Son Dakika
