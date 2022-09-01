Yaylada balon turizmi başlıyor

Ordu'da daha önce deneme uçuşları yapılan, Kapadokya başta olmak üzere birkaç şehirde uygulanan balon turizmi menderesleriyle ünlü Aybastı Yaylası'nda da başlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve geldiği günden itibaren bölgeyi çekim merkezi haline getirmek amacıyla çalışmalarına başladığı sıcak hava balon turizmi menderesleriyle ünlü Aybastı Perşembe Yaylası'nda uygulamaya geçiyor. Yapılan girişimlerle 2020 yılında sportif amaçlı olarak sıcak hava balonu uçuşuna izin verilen Aybastı Perşembe Yaylası artık turizm amaçlı uçuşların da yapıldığı bir cazibe merkezi haline geliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapan Büyükşehir Belediyesi, Aybastı Perşembe Yaylası'nda iki balonla turizm amaçlı uçuşları başlatmaya hazırlanıyor.

Menderesleriyle ünlü Aybastı Perşembe Yaylası'nı dünya turizmine açmak için yoğun çalışma yürüten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yazı ve kışıyla yaylanın güzelliklerini turizme kazandırmak istediklerini söyledi.

Başkan Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın sayılı güzel bölgelerinden bir tanesi olan Aybastı Perşembe Yaylamız tabiat harikası bir yer. Menderesleriyle, tatlı su midyeleriyle, su samurlarıyla çok meşhur. Bu bölgeyi bir çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. Bununla ilgili de yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sivil Havacılıkla yaptığımız çalışmalarda çok iyi sonuçlar elde ettik. 2 yıldır üzerinde çok ciddi olarak çalışıyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. Biz bunun sonucunda da iki balonla turizm çalışmalarına ağırlık vereceğiz ve bu güzel, tabiat harikası yeri gök yüzünden de izleme fırsatı bulacağız. Bu yeni atılımla Aybastı Yaylamızın yazı ve kışıyla bütün güzelliklerini hem yerli hem de yabancı turistlerimize gösterme imkanımız olacak. Bu bakımdan son derece mutluyuz."

Deneme uçuşları olumlu sonuçlandı

Sıcak hava balonu turizmini şehre kazandırmak için Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Ordu'nun dört bir köşesinde inceleme yapıldı. Sıcak hava balonu için uygunluğuna karar verilen Perşembe Yaylasında test uçuşu için izin verildi ve 2020 yılının Kasım ayında yapılan test uçuşu başarılı sonuç verince Perşembe yaylası sportif amaçlı sıcak hava balonu uçuşuna açılmıştı. Turizm amaçlı uçuşlar için tekrar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne müracaat eden Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı Ağustos ayında on kişi kapasiteli sıcak hava balonuyla test uçuşları gerçekleştirdi. Aybastı Perşembe Yaylasının güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak için yaylada turizm amaçlı uçuşları başlatmaya hazırlanan ekipler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gelecek olumlu rapor sonrası iki balonla yaylada faaliyetlere başlamaya hazırlanıyor. - ORDU