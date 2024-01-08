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Ordu'da fındık fiyatları yükselişte

Ordu'da fındık fiyatları hızla yükseliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındığın kilogramının serbest piyasada 105 liradan işlem gördüğünü belirtti. Fiyatların biraz daha artabileceği öngörülüyor.

Ordu\'da fındık fiyatları yükselişte
08.01.2024 - 12:11,
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Ordu'da fındığın kilogramını serbest piyasada 105 liradan işlem görüyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, sezona 65 liradan başlayan fındık fiyatının hızla yükseldiğini söyledi.

Yaklaşık 2 ay önce fındık fiyatının 100 lirayı gördüğünü ancak ardından düşüşe geçtiğini belirten Soydan, "Fiyatlar yılbaşından sonra yeniden yükselişe geçti. Bugün itibarıyla manav ve tüccarlar fındığın kilogramını 105 liradan satın alıyor." dedi.

Soydan, fiyatların biraz daha artabileceğini öngördüklerini ifade ederek, deposunda fındığı olanlardan pazara ihtiyaçları kadar ürün getirmelerini istedi.

Kaynak: AA
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