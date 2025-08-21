Ordu'da Fındık Hasadı ve Kurutma Çalışmaları - Son Dakika
Ekonomi

Ordu'da Fındık Hasadı ve Kurutma Çalışmaları

21.08.2025 12:52
Ordu'da fındık hasadı sürerken, üreticiler harmanlarda fındık kurutma işlemlerine başladı.

ORDU'da fındık hasadı devam ederken, ürünlerini toplayan üreticilerin harmanlarda fındık kurutma mesaisi başladı.

Ordu'da sahil kesimlerinde fındık hasadı 4 Ağustos'ta başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 5 Ağustos'ta ise fındık taban alım fiyatları levant kalite için 195, Giresun kalite için ise 200 TL olarak açıklandı. Kent genelinde fındık hasadı devam ederken, topladıkları fındıkları harmana getiren üreticilerin fındık kurutma çalışmaları başladı.

Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi'nde yaşayan fındık üreticisi Zahide Öner (48), nisan ayında bölgede etkili olan zirai don nedeniyle bu sene harmanların boş kaldığını belirterek, "Fındığımızı topladık, patoza verdik ve harmana getirdik. Şimdi kurutmaya çalışıyoruz. Bir yandan da fındıkların içini seçiyoruz, çürük ve ezik olanları ayırıyoruz. Kurutma işleminden sonra fındığımızı çuvallara dolduracağız ve kaldıracağız. Fındık işi, çok zor bir iş. Üreticiler olarak açıklanan fındık fiyatlarını düşük buluyoruz. Bu fiyatlar, emeğimizi karşılamıyor" dedi.

Öte yandan, Ordu'nun 2025 yılı fındık rekoltesi 64 bin 149 ton, 2024 yılında ise 202 bin ton olarak açıklanmıştı.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Ordu, Son Dakika

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
