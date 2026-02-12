Ordu'da Fındık İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
Ordu'da Fındık İçin Protokol İmzalandı

Ordu\'da Fındık İçin Protokol İmzalandı
12.02.2026 19:55
Ordu'da fındık ve tarımsal potansiyelin artırılması için işbirliği protokolü imzalandı.

Ordu'da fındık başta olmak üzere tarımsal potansiyelin çeşitlendirilmesi, katma değerinin artırılması ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler yürütülecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili işbirliği protokolü için Valilik Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Vali Muammer Erol, işbirliği protokolünün kente hayırlı olmasını temenni etti.

Tüm paydaşlar olarak en doğrusunu yapma gayreti içerisinde olacaklarını vurgulayan Erol, protokolün iyi niyet ve samimiyetle arkasında durulduğunda herkesi memnun edecek sonuçların alınacağını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ise fındığın katma değeri yüksek ürünlere çevrilmesinin önemine işaret ederek, protokolün Ordu için hayırlı olmasını diledi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da fındıkla ilgili yapılan çalışmaların hem Ordu'ya hem de üreticiye faydalı olacağını vurguladı.

Zzef Grup İnşaat Danışmanlık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan, Migros Ticaret Anonim Şirketi İthalat İhracat ve Pazarlama Direktörü Cahit Metin ile Tamek Sagra Grup Gıda Üretim AŞ Genel Müdür Arif Fevzi Keçeci'nin de konuşma yaptığı tören, protokolün imzalanmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA

