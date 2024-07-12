Ordu'da Fındık İşçilerinin Ücretleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Fındık İşçilerinin Ücretleri Açıklandı

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, bu yılın fındıkla ilgili işçi yevmiyesi ve diğer ücretlerini açıkladı. İşçi yevmiyesi 800 lira olarak belirlenirken, çuvalcılar ve aşçılar için farklı ücretler belirlendi. Patoz ücreti ise saat başı 2 bin 500 lira olarak belirlendi.

12.07.2024 14:45
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Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, bu yılın fındıkla ilgili işçi yevmiyesi ve diğer ücretlerini açıkladı.

Soydan, Altınordu Ziraat Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, koordinasyon kurulu başkanlığında toplanarak ücretlere ilişkin kararları aldıklarını söyledi.

Ordu'da işçi yevmiyesinin, yemek işçiye ait olacak şekilde 800 lira olarak belirlendiğini aktaran Soydan, "10-15 işçi arası aşçı 800, çuvalcı 900 lira günlük yevmiyesi. 15 ve üzeri işçilerde aşçı 900, çuvalcı 1000 lira. Kilo başı toplanan bahçelerde çuvalcı 1000, katırcı 1600 lira. Kilo hesabıyla toplama ücreti kilo başı 8 lira." dedi.

Patoz ücretinin saatinin 2 bin 500 lira olduğunu dile getiren Soydan, "Aracı, dayıbaşı 15 işçiye kadar 900, 15 işçiden fazlası 1000 lira olarak bir tavsiye niteliğinde bir karar Ziraat Odalarımız tarafından alınmıştır. Üreticilerimize, çalışanlarımıza, işçilerimize, kamuoyuna, sektöre hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Toplantıda, Soydan'a, ilçelerdeki Ziraat Odası başkanları da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'da Fındık İşçilerinin Ücretleri Açıklandı - Son Dakika

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