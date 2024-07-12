Ordu'da Fındık Maliyeti ve İşçi Yevmiyesi Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Fındık Maliyeti ve İşçi Yevmiyesi Açıklandı

Ordu'da bulunan ziraat odası başkanları, fındık hasadında çalışacak işçilerin yevmiyelerini belirlemek ve bir kilogram fındığın maliyetini hesaplamak için bir araya geldi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bir kilogram fındığın maliyetinin 117,46 TL olduğunu ve taban fiyat beklentisinin 160 TL olduğunu açıkladı. Ayrıca, işçi yevmiyeleri de belirlendi ve günlük yevmiye 800 TL olarak belirlendi.

12.07.2024 14:21
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Ordu'da bir kilogram fındığın maliyeti, taban fiyat beklentisi ve fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi açıklandı.

Yaklaşan fındık hasadında çalışacak işçilerin yevmiyelerinin belirlenmesi ve bir kilogram fındığın maliyetinin hesaplanması için, Ordu'da bulunan ziraat odası başkanları, Altınordu Ziraat Odası'nda bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından fındığın maliyeti, taban fiyat beklentisi ve fındık hasadında çalışacak işçi yevmiyeleri açıklandı.

"Fındıkta taban fiyat beklentisi 160 TL"

Burada açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 19 ilçenin ortalamasının alınarak, bir kilogram fındığın maliyetinin 117,46 TL olduğunu belirtti. Soydan, "Fındıkta en önemli unsurlardan birisi maliyet çalışmalarının yapılması. Maliyet ve rekolte çalışmalarının yapılaması lazım. Maliyet üzerinden ortalama bir taban fiyatın verilmesi yönünde Ordu'daki ziraat odası başkanlarımız ile üreticilerimiz adına bu çalışmayı da yapmış bulunuyoruz. Buna göre 19 ilçemizde maliyet dikkate alındı. İlçelerimiz arasında farklı maliyetler çıkabilir. Kahverengi kokarca özellikle sahil kesimlerimizde kahverengi kokarca zararlısı var. Bu nedenle bütün ilçelerimizin ortalamasını alarak bu çalışmayı tamamladık. 2023 yılının rekoltesini dikkate alarak, 19 ilçemizin dekar başı verimi bir kilogram fındık için 117,46 TL. Bu tüm ilçelerimizin ortalamasıdır. Buna göre üreticilerimiz de bir fiyat beklemektedir. Ziraat odalarımızın çalışmaları sonucunda 117,46 TL'lik maliyetin üzerine refah payı eklenerek, en az taban fiyatın 160 TL olarak oluşmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"İşçi günlük yevmiyesi 800 TL"

2024 yılının fındık işçisi yevmiyesi ve diğer ücretlerini de açıklayan Soydan, koordinasyon kurulu başkanlığında toplanarak ücretlere ilişkin kararların alındığını söyledi. Soydan, Ordu'da işçi yevmiyesinin, yemek işçiye ait olacak şekilde 800 lira olarak belirlendiğini aktaran Soydan, "10-15 işçi arası aşçı 800, çuvalcı 900 lira günlük yevmiyesi. 15 ve üzeri işçilerde aşçı 900, çuvalcı bin lira. Kilo başı toplanan bahçelerde çuvalcı bin, katırcı bin 600 lira. Kilo hesabıyla toplama ücreti kilo başı 8 lira. Patoz ücretinin saati 2 bin 500 lira. Aracı, dayıbaşı 15 işçiye kadar 900, 15 işçiden fazlası bin lira olarak bir tavsiye niteliğinde bir karar Ziraat Odalarımız tarafından alınmıştır. Üreticilerimize, çalışanlarımıza, işçilerimize, kamuoyuna, sektöre hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'da Fındık Maliyeti ve İşçi Yevmiyesi Açıklandı - Son Dakika

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