Ordu\'da Fındık Üreticileri ve Yerli İşçiler Buluşuyor

Ordu'da fındık üreticileri ile yerli işçileri buluşturan "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın" projesi bu yıl da başarıyla devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde 6 yıl önce hayata geçirilen proje, hem üreticilerin yerli işçi bulma sorununu çözüyor hem de fındık toplayarak gelir elde etmek isteyen Ordululara ekmek kapısı oluyor. Böylece hem üretici hem de işçi mağduriyet yaşamıyor, milyonlarca lira ise Ordu ekonomisine kalıyor.

Başlayan hasat dönemi ile 6'ncısı gerçekleştirilen proje bu yılda oldukça ilgi gördü, proje sayesinde üretici ile buluşturulan işçiler bahçelere girdi.

Proje kapsamında Alican Tosun öncülüğünde Perşembe ilçesi Neneli Mahallesi'nde bahçesi bulunan Yüksel Aydın adlı üreticinin bahçesine giden ekip bu yılın hasadını gerçekleştirdi.

"Projeden oldukça memnunuz"

Bu yıl fındık hasadını Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla gelen işçiler ile yaptığını söyleyen bahçe sahibi Yüksel Aydın, kendilerine böyle bir imkan sundukları için Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Bahçe sahibi Aydın, "Ordu Büyükşehir Belediyesinin sayesinde işçilere ulaştık. Projeden de işçilerimizden de oldukça memnunuz. İşi bilen kişiler. Güzel fındık topluyorlar. Bu projede emeği olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Bahçeye giren işçiler senenin ilk fındığını topladılar. Üreticilerin olduğu kadar işçilerde bu projeden oldukça memnunlar. Planlı ve verimli bir şekilde fındık hasadını gerçekleştiren işçiler emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Fındık işçileri, "Bu proje sayesinde bugün burada fındık topluyoruz. Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla birbirimizle konuşup, anlaştık. Burada işçilerde üreticilerde birbirine sebepleniyor, iki tarafta ekmeğini yiyor. Bu fırsatı bizlere sunan Ordu Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" ifadelerine yer verdiler.

"Planlı ve verimli bir hasat dönemi oluyor"

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORTAR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser ise proje hakkında açıklamalarda bulundu. Eser konuşmasında şunları söyledi:

"Projemiz kapsamında bahçe sahipleri ile işçilerimizi bir araya getirdik. Bahçesinde fındık toplatmak isteyen bahçe sahibi işçi bulamadığı için kurumumuza başvurdu ekip kurduk ve bahçesine gönderdik. Bahçe sahipleri korkmadan planlama yapabiliyorlar. İşçilerde aynı şekilde havaların elverişsiz olduğunda veyahut başka bir sebeple boş kaldıklarında başka bahçelere yönlendiriliyorlar. Yerli işçileri daha çok kullandığımız takdirde Ordu'nun parası Ordu'da kalıyor. Yine bu proje kapsamında patpatı, patozu olanları da üreticiler ile buluşturuyoruz. Harman işleri için üreticilerimize imkan sağlıyoruz."

Öte yandan projeden 5 yıllık süre boyunca 10 bini aşkın işçi ile 3 bini aşkın bahçe sahibi yararlandı.