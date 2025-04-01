Ordu\'da Fındık Verimliliği Projesi ile Hasat Hazırlıkları Başladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yaklaşık 4 yıl önce başlattığı Fındık Verimliliği (FINVER) Projesinde ekipler yeni hasat sezonu için hazırlıklar başladı. Çalışmalar kapsamında üreticilerden 5 yıllığına kiralanan 1000 dönüm fındık bahçelerinde her türlü bakım çalışması gerçekleştiriliyor.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'da fındık üretiminden elde edilen gelirleri daha artırmak ve atıl kalan bahçeleri ekonomiye kazandırmak adına 4 yıl önce başlattığı FINVER Projesi kaldığı yerden devam ediyor. İlk yılında 300 dönüm olarak başlanan çalışma aradan geçen dönemde 1000 dönüme kadar çıktı. 5 Üreticilerden 5 yıllığına kiralanan fındık bahçeleri ziraat mühendisleri eşliğinde yapılan uygulamalarla daha verimli hale getiriliyor. Bu kapsamda ORTAR A.Ş. ekipleri üreticilerden kiralanan fındık bahçelerinde, bakım, besleme, ilaçlama, gübreleme, kireçleme, dip sürgünü ve bordo bulamacı çalışmaları yapıyor.

Ürünlerde yüzde 100 artış

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORTAR A.Ş. tarafından yürütülen projede özellikle il dışında bulunan vatandaşlardan 5 yıllığına kiralanan bahçelerde ziraat mühendisleri tarafından bakım yapılarak fındıkta verim artırılıyor. Kiralanan bahçelerde verim her geçen gün artarken ilk dönemle aradan geçen zaman arasında dönüm başına elde edilen ürün yüzde 100 artış elde edildi. - ORDU