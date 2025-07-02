Ordu\'da İçme Suyu Yatırımları Devam Ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce il genelinde başlatılan içme suyu yatırımları devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in özel önem verdiği konulardan biri olan içme suyu yatırımları ilçelerde aralıksız devam ediyor. 19 ilçedeki tüm mahallelerde kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu hatlarını yenileme çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da içme suyu hattı olmayan mahallelere yeni içme suyu hatları kazandırıyor.

Çalışmalarına, Altınordu ilçesinin en büyük mahallelerinden olan Karşıyaka Mahallesi'nde devam eden Büyükşehir Belediyesi, mahallede başlattığı 4 bin 600 metrelik içme suyu yatırımının sonuna geldi. Geçen aylarda başlanan çalışmada son 400 metrelik alanda çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün artan nüfus ile birlikte içme suyuna olan ihtiyacı en kaliteli şekilde sunmayı hedefliyor.

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karşıyaka Mahalle Muhtarı Nail Şafak Çelebi, "Ordu'nun en büyük mahallelerinden olan Karşıyaka Mahallesine yapılan yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden bu yana her alanda bizlere destek veren başkanımız, büyüyen ve gelişen mahallemiz için önemli olan içme suyu alt yapı yatırımlarının startını vermişti. Aradan geçen kısa süre içinde bu çalışmanın da sonuna geldik. Ekiplerimiz şu an son 400 metrelik bölümü yapıyor. Çalışma tamamlandığında hem mahallemiz hem de yeni yapılan konutlar içme suyunu en sağlıklı şekilde kullanacak" dedi. - ORDU