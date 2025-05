Ordu\'da Kadınlar, Tel Kırma Sanatıyla Aile Bütçelerine Katkı Sağlıyor

Ordu'da kadınlar, Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda (ORMEK) öğrendikleri tel kırma eserleri satarak hem aile bütçelerine katkı sunuyor, hem de boş vakitlerini sanat ve meslek öğrenerek değerlendiriyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in büyük önem verdiği ORMEK, vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Toplumun her kesimine yönelik eğitimler veren ORMEK, açtığı kurslarla vatandaşlara istihdam imkanları da sunuyor. Her yıl binlerce vatandaşın eğitim gördüğü kurslarda kursiyerler tarafından üretilen ürünler yurt içi ve yurt dışında birçok şehre satılarak hem istihdam hem de Ordu'nun tanıtımına katkı sağlıyor.

Yurt içi ve yurt dışına satış yapılıyor

Birçok alanda eğitimlerin verildiği ORMEK'lerde bu kapsamda açılan 'Tel Kırma İşlemeciliği Kursu' kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Fatsa ilçesindeki ORMEK'te yıllardır devam eden kursa katılan kadınlar, alanında profesyonelleşerek hızlı ve el emeği göz nuru ürünler yapıyor. Bu kurslara giden kursiyerler hem sanat öğreniyor, hem de yaptıkları el sanatlarını satarak aile bütçelerine katkı sunuyor. Bazılarının yurt dışına da satış yaptığı kadınlar, siparişleri yetiştirmekte zorluk çekerken bu sorunu da birbirlerine yardım ederek çözüme kavuşturuyor.

Kadınlar, hobi olarak başladıkları bu işte çok fazla ilerlediklerini ve ürünlerini farklı illerin yanı sıra yurt dışına gönderdiklerini söylediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler. - ORDU