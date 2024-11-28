Ordu'da Kafes Balıkçılığı İhracatı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Kafes Balıkçılığı İhracatı Artıyor

Ordu'da artan kafes balıkçılığı tesisleri, levrek ve Türk somonu ihracatını 1527 tona çıkardı.

28.11.2024 11:16
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Ordu'da sayıları her geçen yıl artan kafes balıkçılığı tesislerinde üretilen levrek ve Türk somonu, Japonya, Rusya ve AB ülkelerine ihraç ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, Ordu'nun balıkçılıkta hem avcılık hem de yetiştiricilik için uygun coğrafi konuma sahip olduğunu söyledi.

Su ürünleri yetiştiriciliğinin üretim, işleme, paketleme ve ihracat boyutuyla tarımsal bir sanayi kolu haline geldiğine işaret eden Yılmaz, bu durumun yan sanayinin gelişmesine ve istihdama katkı sağladığını aktardı.

Yılmaz, Ordu'nun Altınordu ve Perşembe ilçelerinde denizde 7 kafes balıkçılığı işletmesi olduğunu belirterek, "İlimizdeki üretim kapasitesinin büyük kısmını bu işletmeler oluşturmaktadır. Ayrıca Mesudiye ilçemizdeki Topçam Barajı gölünde 3 tesis bulunmaktadır. Bunlara ek olarak farklı ilçelerde aile işletmeleri olarak değerlendirdiğimiz 22 tesisimiz var." dedi.

Toplam 32 tesiste levrek ve Türk somonu yetiştirildiğini ifade eden Yılmaz, "Bu tesislerimizin yıllık toplam üretim kapasitesi 6 bin 263 tondur. Her geçen yıl tesislerimizin sayısının artmasıyla üretim kapasitesi de artmaktadır." diye konuştu.

Tesis sayısı son yıllarda arttı

Ordu'da kafes balıkçılığı tesislerinin son yıllarda artış gösterdiğine dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Son yıllarda tesislerin sayısı 25'ten 32'ye yükseldi. Bu artış özellikle son 1-2 yıl içerisinde gerçekleşti. Tesis sayılarının artmasıyla buralardaki üretim de önemli oranda artış gösterdi. Şu anda proje aşamasında olan yeni tesisler var. Bunların da kısa sürede faaliyete geçmesi bekleniyor."

Yılmaz, hem tesis hem de üretim kapasitesinin artmasının ihracata da olumlu yansıdığını vurguladı.

Kasım ve aralık aylarında ağ kafeslerine 500 gram ile 1 kilogram arasında konulan Türk somonu yavrularının hasadına, 2,5 veya 3 kilograma ulaştıkları nisan ve mayısta başlandığını kaydeden Yılmaz, Türk somonu hasadının haziran sonunda tamamlandığını söyledi.

Levrekte ise yavruların mart ve nisanda kafeslere bırakıldığını anlatan Yılmaz, bu balığın da yeterli olgunluğa ulaşmasıyla hasadının gerçekleştirildiğini aktardı.

İhracat 213 tondan 1527 tona yükseldi

Yılmaz, bu yılın 10 ayında kafeslerde 4 bin 600 ton levrek ve Türk somonu üretildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu üretimle Ordu'nun ekonomisine yaklaşık 1 milyar lira katkı sağlandı. Sektörde üretilen bu balıklar toptan ya da perakende satılıyor. İhracatımız da oluyor. Özellikle Japonya, Rusya ve AB ülkelerine Ordu'dan balık ihracatı yapılıyor. 10 ayı değerlendirdiğimizde, geçen yıl ilimizden 213 ton ihracat gerçekleştirilmişti. Bu senenin aynı döneminde 1527 ton ihracat gerçekleştirilmiş durumda. Bazı işletmelerin başka illerde paketleme tesisleri var. Burada üretilen balıklar o tesislerde paketlenip ihraç ediliyor. Dolayısıyla Ordu'da üretilen bu balıkların çok daha fazlasının yurt dışına ihraç edildiğini söyleyebiliriz."

Kafes balıkçılığında su ürünleri kaynaklarının en iyi şekilde korunduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bakanlığımızın su ürünleri politikalarının ana hedefi deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir bir şekilde buraları işletmektedir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'da Kafes Balıkçılığı İhracatı Artıyor - Son Dakika

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