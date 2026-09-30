Ordu\'da kahverengi kokarca mücadelesinde 300 bin samuray arısı doğaya salındı

Ordu'da tarımsal üretim açısından önemli tehdit oluşturan kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda, 2026 yılında 300 bin samuray arısının doğaya salındığı, 113 bin 800 feromon tuzağının üreticilere dağıtıldığı belirtilerek, mücadele çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekildi.

Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar ile 2026-2027 döneminde uygulanacak mücadele yöntemleri ele alındı. İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, yürütülen çalışmalar ve eylem planı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Vali Muammer Erol, mücadelede kurumlar, belediyeler, muhtarlıklar ve ziraat odalarının iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Daha dikkatli, daha profesyonel, daha verimli ve iş birliğiyle hareket edersek hepimizin yüzünü güldürecek sonuçlar ortaya çıkar" dedi.

Vali Erol, özellikle kışlakların ilaçlanması konusunda üreticilerin ve vatandaşların çalışmalara destek vermesini istedi. Ordu dışında yaşayan vatandaşların, ilaçlama döneminde ekiplerin evlere ve kapalı alanlara ulaşabilmesi için gerekli kolaylığı sağlamaları gerektiğini belirten Erol, belediyeler ile organize sanayi bölgelerinin de kendi sorumluluk alanlarında ilaçlama çalışmalarına katkı sunmasını istedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, kahverengi kokarcayla mücadelenin mekanik, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik yöntemlerin birlikte kullanılmasıyla sürdürüldüğünü söyledi. Ay, kırsal alanda 2023 yılında 40 bin, 2024 yılında 265 bin ve 2025 yılında 335 bin 245 kışlağın ilaçlandığını belirtti. Biyolojik mücadele kapsamında 2024 yılında 28 bin, 2025 yılında 245 bin ve 2026 yılında 300 bin samuray arısının doğaya salındığını aktaran Ay, 113 bin 800 feromon tuzağının da üreticilere dağıtıldığını ifade etti.

Önümüzdeki dönemde kışlak ilaçlamalarında görev almak üzere 120 kişiden oluşan 60 ekip kurulacağını, ekiplerin kullanımı için 40 pülverizatör alınacağını belirten İl Müdürü Ay, kışlak çıkış döneminde biyosidal ürünlerle kışlaklarda, bitki koruma ürünleriyle de kışlak çevresindeki bahçelerde ilaçlama yapılacağı, mayıs, haziran ve temmuz aylarında ise ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle kimyasal mücadelenin sürdürüleceğini kaydetti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da Ordu'da yürütülen mücadelenin ürünlerdeki zararı önemli ölçüde azalttığını belirterek, yapılan çalışmaların sonuçlarının fındık üretiminde görüldüğünü söyledi.

Toplantıda Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz, İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş ve Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıyla, kahverengi kokarcayla mücadelede kurumlar ve sektör paydaşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve 2026-2027 dönemine yönelik ortak mücadele çalışmalarının belirlenmesi hedefleniyor.