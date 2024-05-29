Ordu'da Karabuğday Deneme Ekimi Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Karabuğday Deneme Ekimi Yapıldı

Ordu\'da Karabuğday Deneme Ekimi Yapıldı

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, karabuğdayın deneme ekimi yapıldı. Üreticilere tohum dağıtımı ve alım garantisi sağlanarak, karabuğday yetiştiriciliği teşvik ediliyor.

29.05.2024 12:23
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Ordu'da üreticilere alternatif gelir kaynağı oluşturmak ve iç piyasadaki üretime katkı vermek amacıyla karabuğday deneme ekimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarımsal alanlardan üreticinin daha fazla gelir elde etmesi ve bu alanların ekonomiye daha fazla girdi sağlaması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yeni bir proje başlatıldı.

Bu kapsamda yapısal özellikleri bakımından üretiminin daha verimli olması düşünülen, Ordu'nun iklim koşullarına uygun ve pazar değeri yüksek olan karabuğdayın deneme ekimi Mesudiye ilçesinde gerçekleştirildi.

Karabuğday yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Konacık, Üçyol ve Yağmurlar mahallelerindeki üreticilere ilk etapta 1200 kilogram karabuğday tohumu dağıtıldı.

Karabuğdayın ekimi belediyenin tarım makineleri parkındaki kombine ekim mibzeri ile yapıldı. Üreticilere alım garantisi verilerek dağıtılan tohumlardan hasat edilen ürünler ise birçok tarımsal projede olduğu gibi yine Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Konya'da hizmet veren Bahri Dağdaş, Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Ahmet Güneş, Mesudiye'de karabuğday denemesi yapacak üreticilere ürün hakkında bilgilendirmede bulundu.

Mesudiye Ziraat Odası Başkanı Mustafa Başarslan, Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle ilçenin tarım ve hayvancılıkta önemli bir noktaya geldiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Mesudiye, Ordu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Karabuğday Deneme Ekimi Yapıldı - Son Dakika

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