Ordu'da Karabuğday Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Karabuğday Hasadı Başladı

Ordu\'da Karabuğday Hasadı Başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında deneme ekimi yapılan karabuğdayın hasadı başladı. Gluten hassasiyeti olanlar için önemli bir ürün olan karabuğday, Ordu topraklarında verimli bir şekilde yetişti.

22.08.2024 10:46  Güncelleme: 10:48
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'kendi kendine yeten şehir' sloganıyla atıl arazileri tarıma kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında geçtiğimiz aylarda deneme ekimi yapılan karabuğdayda hasat başladı. Büyükşehir Belediyesinin alım garantili ürünlerinden biri olan karabuğday Ordu topraklarına uyum sağlarken verimiyle de üreticilerin yüzünü güldürdü.

Gluten sorunu yaşayanlar için önemli ürün

Gluten hassasiyeti olanlar için önemli bir ürün olan ve Türkiye'de talebin 40 bin tonu aştığı karabuğday üretimi için Ordu Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. 40 bin tonluk talebin yalnızca 2 bin tonunun üretildiği Türkiye'de, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ordu'da ilk kez hem üreticilere alternatif bir gelir kaynağı oluşturmak hem de iç piyasadaki üretime katkı vermek amacıyla deneme amaçlı karabuğday ekimi yapıldı.

Karabuğday yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Mesudiye ilçesine bağlı Konacık, Üçyol, Doğançam ve Yağmurlar Mahallelerindeki üreticilere dağıtılan 1200 kilogram karabuğday tohumu toprakla buluşmuştu. Verimli geçen bir üretim sezonun ardından karabuğday hasadına başlandı.

"Üretim alanlarını büyütmek istiyoruz"

İlki denenmesine rağmen elde edilen verimden memnun kaldıklarını belirten ve aynı zamanda kendisi de bir üretici olan Mesudiye Ziraat Odası Başkanı Mustafa Başarslan, karabuğdayın Mesudiye topraklarını sevdiğini belirtti.

Hem elde edilen ürün miktarı hem de yaban hayvanlarının karabuğdaya zarar vermemesi dolayısıyla önemli bir ürün olduğunu gelecek yıllarda ekim alanlarını genişleteceklerini aktaran Başarsalan, "Mayıs ayında Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile karabuğday ekimini gerçekleştirdik. Aradan geçen 2,5 ayın ardından ürünümüz çok güzel verim vererek hasat zamanı geldi. İlerleyen yıllarda da bu ürünü daha geniş alanlarda ekilmesini sağlamak için çalışmalar yapacağız" dedi.

Başarslan, "Ayrıca ürün kalitesi açısından da tahmini 1'e 20, 1'e 30 gibi bir verim bekliyoruz. Desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Mesudiye'nin atıl arazilerinin değerlendirilmesinde karabuğdayın bir numaralı ürün olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Üreticilerden Başkan Güler'e teşekkür

Mesudiye Üçyol Mahallesi'nde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam eden Engin Atmaca ise Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile başladıkları karabuğday üretiminden memnun kaldıklarını söyledi. Karabuğdayın alım garantili olmasının kendisi gibi birçok üreticiyi mutlu ettiğini aktaran Atmaca, kendilerine verdiği destek dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletti.

Alım garantili ürün

Öte yandan üreticilere alım garantisi verilerek dağıtılan tohumlardan hasat edilen ürünler ise birçok tarımsal projede olduğu gibi yine Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'da Karabuğday Hasadı Başladı - Son Dakika

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