Ordu\'da Kaz Yetiştiriciliği Projesi Büyüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıllarda 'alım garantisi' ile başlattığı kaz yetiştiriciliği projesi giderek büyüyor. Bu kapsamda birçok ilçede vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu kaz kuluçkahanesinden aldığı civcivler ile kaz yetiştirmeye başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 2019 yılında göreve gelmesi ile başlayan tarım ve hayvancılık hamlesi, kente yeni bir soluk kazandırdı. Çok sayıda projenin gerçekleştirildiği Ordu'da farklı alanlarda yapılan üretimlerle Ordu ekonomisine yeni üretim kolları eklendi.

Bu projelerden bir tanesi olan ve ilgi gören kaz yetiştiriciliği de zaman içerisinde gelişim gösterdi. Büyükşehir Belediyesinin 'alım garantisi' ile güveni artan üreticiler bu alana yöneldi. Kaz etinin restoran menülerine eklendiği Ordu'da yetiştirilen kazlar için yine Büyükşehir Belediyesi tarafından Kanatlı Kesimhanesi kurulurken, tesis yetiştiricilere ücretsiz hizmet verdi.

Kaz yetiştiriciliğini geliştirmek adına bunlarla da yetinmeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, kaz yetiştiricilerinin en önemli sorunlarından olan civciv tedariki konusunda kolları sıvayarak, Damızlık Kaz Üretimi ve Kuluçkahanesi kurdu. Burada yetiştirilen civcivler üreticilerin bu sorununu da çözerek yetiştiriciliğin yaygınlaşmasını sağladı.

Fatsa ilçesinde farklı mahallelerde Büyükşehir Belediyesi'nden kaz civcivi ve teknik destek alarak kaz yetiştiriciliğine başlayan üreticilerden Yunus Yılmaz, Hasan Aydın Kocaoğlu ve Hayrettin Kocaoğlu öncelikle alım garantisi olmasının kendilerine güven verdiğini belirttiler. Hayvancılığa bu denli önemli desteklerin verilmesini değerli bulduklarını belirten üreticiler, "Kaz yetiştiriciliğine başlamamızdaki en önemli etken ve bize güven veren şey Büyükşehir Belediyesinin civciv desteği ve özellikle de 'alım garanti' vermesi oldu. Bu işlere severek başladık severekte sürdürüyoruz. Süreç içerisinde Büyükşehirden her anlamda destek aldık. Bize bu fırsatları vermesinin yanı sıra güvende veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah bu çalışmaları büyüterek devam ettireceğiz" diye konuştular. - ORDU