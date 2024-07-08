Ordu'da Samuray Arıları Kahverengi Kokarcayla Mücadelede Etkili

Ekonomi

Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında doğaya bırakılan samuray arılarının, zararlıya karşı etkili olduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında Ordu'da doğaya 22 bin samuray arısının salındığını anımsattı.

Geçen ay salınan samuray arılarının çalışmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, "Samuray arılarının bu süreçte kahverengi kokarca yumurtalarını parazitlediğine (Samuray arıların kokarca yumurtalarının üzerine kendi yumurtalarını bırakması) şahitlik ettik. Ekiplerimiz arıların bırakıldığı noktaları sürekli kontrol ediyor. Kokarca ile mücadelede bu samuray arıları bizlere önemli avantaj sağlıyor." dedi.

Yılmaz, samuray arılarının doğaya bırakılmaya devam edeceğini kaydederek, "Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Fındık Araştırma Enstitüsü samuray arıların üretimine aralıksız devam ediyor. Ürettikleri bu samuray arılarını zamanı geldiğinde doğaya bırakmak suretiyle biyolojik mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Fındık üreticilerine kendi tedbirlerine devam etmeleri çağrısında da bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Samuray arısı var, nasılsa çalışıyor diye üreticimiz asla kendi mücadelesini bırakmamalı. Üreticilerimiz mutlaka bahçelerini kontrol edip gerektiğinde kimyasal mücadele yapmalıdır. Üreticilerimiz kokarca yumurtalarını ve nemflerini gördükleri bahçelerinde ilaçlama çalışmasını sürdürsün. Bu dönem kokarca ile mücadelenin tam zamanı."