Ordu'da Samuray Arıları Kahverengi Kokarcayla Mücadelede Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ordu'da Samuray Arıları Kahverengi Kokarcayla Mücadelede Etkili

Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında doğaya bırakılan samuray arılarının, zararlıya karşı etkili olduğu bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, samuray arılarının kokarca yumurtalarını parazitlediğini ve bu sayede biyolojik mücadelede önemli avantaj sağladığını belirtti. Samuray arılarının üretimi devam ederken, fındık üreticilerine kendi tedbirlerine devam etmeleri çağrısında bulunuldu.

08.07.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında doğaya bırakılan samuray arılarının, zararlıya karşı etkili olduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında Ordu'da doğaya 22 bin samuray arısının salındığını anımsattı.

Geçen ay salınan samuray arılarının çalışmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, "Samuray arılarının bu süreçte kahverengi kokarca yumurtalarını parazitlediğine (Samuray arıların kokarca yumurtalarının üzerine kendi yumurtalarını bırakması) şahitlik ettik. Ekiplerimiz arıların bırakıldığı noktaları sürekli kontrol ediyor. Kokarca ile mücadelede bu samuray arıları bizlere önemli avantaj sağlıyor." dedi.

Yılmaz, samuray arılarının doğaya bırakılmaya devam edeceğini kaydederek, "Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Fındık Araştırma Enstitüsü samuray arıların üretimine aralıksız devam ediyor. Ürettikleri bu samuray arılarını zamanı geldiğinde doğaya bırakmak suretiyle biyolojik mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Fındık üreticilerine kendi tedbirlerine devam etmeleri çağrısında da bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Samuray arısı var, nasılsa çalışıyor diye üreticimiz asla kendi mücadelesini bırakmamalı. Üreticilerimiz mutlaka bahçelerini kontrol edip gerektiğinde kimyasal mücadele yapmalıdır. Üreticilerimiz kokarca yumurtalarını ve nemflerini gördükleri bahçelerinde ilaçlama çalışmasını sürdürsün. Bu dönem kokarca ile mücadelenin tam zamanı."

Kaynak: AA

Kemal Yılmaz, Ordu, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Samuray Arıları Kahverengi Kokarcayla Mücadelede Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
15:17 Ömer Bolat’ın “Afgan çoban“ çıkışı tartışma yarattı Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama var Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 31 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 31 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
15:32 Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
14:21 Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama
13:18 Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 16:39:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da Samuray Arıları Kahverengi Kokarcayla Mücadelede Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement