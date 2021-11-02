Üye Girişi
Ordu'da sosyal market kolaylığı - Son Dakika

Ordu'da sosyal market kolaylığı

02.11.2021 16:08
Ordu'da sosyal market kolaylığı

Ordu'da, ihtiyaç sahipleri için hizmete sunulan sosyal market, açıldığı günden bu yana dezavantajlı vatandaşların gereksinimlerini giderilmesi konusunda kolaylık sağlıyor.

Ordu'da, ihtiyaç sahipleri için hizmete sunulan sosyal market, açıldığı günden bu yana dezavantajlı vatandaşların gereksinimlerini giderilmesi konusunda kolaylık sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, geçtiğimiz aylarda hizmete sunulan sosyal market, kentte bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerini karşılıyor. Giyimden gıdaya, temizlikten ev tekstiline kadar ihtiyaçlarını sosyal markette giderme imkanı bulan vatandaşlar dilediğince buradan alışveriş yapabiliyor.

İhtiyaçlarını kolayca gideriyorlar

Ağustos 2021 itibariyle kapıları ihtiyaç sahiplerine açılan sosyal marketten alışveriş yapan vatandaşlar, modern şartlarda gereksinimlerini karşılayabiliyor. İhtiyaç durumuna ve hanedeki kişi sayısına göre kartlarına yüklenen puanlar ile dezavantajlı vatandaşlar gerek giyim gerekse gıda ihtiyaçlarını kolayca gideriyor.

Market ve mobil uygulama üzerinden alışveriş yapılıyor

Sosyal markete gelerek ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, dilediklerinde de mobil uygulama üzerinden istediklerini seçiyor ve ürünler Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kapılarına kadar getiriliyor.

"Vatandaşlarımızı ihtiyaçları ile buluşturuyoruz"

İhtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerini sosyal market üzerinden karşılandığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, "Bugüne kadar ihtiyaç sahibi hanelerimiz ihtiyaçlarını buradan kolaylıkla sağladı. Dileyen gelip buradan, gelme imkanı olmayanlar ise mobil uygulamamızdan alışveriş yaptı. Bizde evlerine kadar götürdük" dedi.

Daire Başkanı Bilkay konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Geçtiğimiz ağustos ayında hizmete açtığımız sosyal markette bugüne kadar güzel işler başardık. Reyonlarda yerini alan giyim, gıda gibi ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturarak gereksinimlerini gidermeye çalıştık. Bugüne kadar ihtiyaç sahibi hanelerimiz ihtiyaçlarını buradan kolaylıkla sağladı. Dilerlerse gelip buradan alışveriş yaptılar dilerlerse de mobil uygulamamızdan seçtiler biz evlerine kadar götürdük. Vatandaşlarımız kendileri seçip alma imkanları oldukları için direkt ihtiyaçlarını karşılayabildiler. Böyle bir imkanı onlara sunduğumuz için Büyükşehir Belediyesi olarak mutluluk duyuyoruz." - ORDU

Ordu'da sosyal market kolaylığı
Ordu'da sosyal market kolaylığı
Ordu'da sosyal market kolaylığı
Ordu'da sosyal market kolaylığı
Ordu'da sosyal market kolaylığı
Ordu'da sosyal market kolaylığı
Ordu'da sosyal market kolaylığı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Market, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da sosyal market kolaylığı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı 16:06 Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı 16:03 Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu 15:46 İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu
Ölen eşiyle dakikalarca araçta mahsur kalmıştı! Üstgeçit direğine çarpan araçtan korku dolu detay 15:31 Ölen eşiyle dakikalarca araçta mahsur kalmıştı! Üstgeçit direğine çarpan araçtan korku dolu detay Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu 15:19 Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı! 15:04 Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 14:30 Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 14:14 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi

Son Dakika Haberleri
16:02 Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı
15:45 İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu
15:28 Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı
15:22 Manchester United'ı reddeden Conte, Tottenham'a imza attı
15:18 Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu
15:12 Halk Ekmek'e İstanbul'da zam yok
15:10 Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor
15:04 Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!
15:01 Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor
14:54 Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi!
En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var         
16:08
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle icrayla çocuk almak tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle icrayla çocuk almak tarihe kavuşacak         
16:04
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
Sadece birkaç saat dayanabildi! Evladının ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti Sadece birkaç saat dayanabildi! Evladının ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti         
15:38
Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı         
15:28
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor         
15:02
Kılıçdaroğlu: Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi         
14:19
Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü         
14:09
Önce sevindirdiler, sonra üzdüler! Kripto para piyasasında 'Squid Game' vurgunu Önce sevindirdiler, sonra üzdüler! Kripto para piyasasında 'Squid Game' vurgunu         
12:31
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
İstanbul'un 4 ilçesinde yaşayanlara yönelik hava kirliliği uyarısı: Trafiğin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmayın İstanbul'un 4 ilçesinde yaşayanlara yönelik hava kirliliği uyarısı: Trafiğin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmayın         
11:19
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahsa polisten benzersiz karşılama! 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahsa polisten benzersiz karşılama!         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 16:13:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da sosyal market kolaylığı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement