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Ekonomi

Ordu'da Tarım Sorunları ve Çözümleri Ele Alındı

Ordu\'da Tarım Sorunları ve Çözümleri Ele Alındı

Ordu Ziraat Odaları toplantısında kahverengi kokarca ile mücadele ve tarımda sürdürülebilirlik tartışıldı.

20.12.2024 14:41
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Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, tarım sektöründeki sorunlar ve çözüm yolları ele alındı. Toplantıda, kahverengi kokarca ile mücadelede Ordu'nun dünyaya örnek olacak bir çalışma yürüttüğüne dikkat çekildi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı, Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, kahverengi kokarca zararlısı ile yapılan toplu ilaçlama mücadeleleri, fındık ürününde hasattan şimdiye kadar olan sürecin değerlendirilmesi ve çeşitli konular görüşüldü.

"Ortak bir plan dahilinde hareket etmemiz gerekiyor"

Toplantıda konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele tüm paydaşların işbirliği yaparak, tek bir hedef doğrultusunda hareket etmelerinin başarıyı getireceğini söyledi. Soydan, "Tarımsal kalkınma ve sürdürülebilir üretim için altyapı yatırımları büyük önem taşımaktadır. Bu konuda hem yerel yönetimler, hem de tarım paydaşları olarak ortak bir plan dahilinde hareket etmemiz gerekiyor. Sonuç olarak, Ordu ilindeki tarım sektörü, kahverengi kokarca gibi büyük tehditlerle mücadele etmeye devam ediyor. Ancak, Ordu'daki ziraat odaları, üreticiler, yerel yönetimler ve Tarım Bakanlığı'nın işbirliği içinde yürütülen bu mücadeleler, bölgedeki tarım sektörünü daha dayanıklı hale getirebilir. Kışlak mücadelesinin ve doğru bilgilendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması, üreticilerin eğitimine daha fazla odaklanılması, tarımsal kredilerdeki zorlukların aşılması, Ordu'nun tarımını geleceğe taşımak adına kritik adımlar olarak öne çıkmaktadır" dedi.

Soydan ayrıca, serbest piyasada fındık fiyatlarının düşük olduğunu, Toprak Mahsulleri tarafından açıklanan taban fiyatın altında kaldığını ve bunun kabul edilemez bir durum olduğunu da ifade etti.

"Ordu, mücadele konusunda dünyaya örnek oldu"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ise, tarım sektörünün sürdürülebilirliği adına yürütülen çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi. Son dönemde en büyük sorunlardan birinin kahverengi kokarca zararlısı olduğunu kaydeden Akça, "Bu zararlı, sadece fındık üreticilerine değil, aynı zamanda sebze ve meyve üreticilerine de büyük zarar veriyor. Bu zararlının önüne geçmek için yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Ancak bu mücadele, tek başına yeterli olmuyor. Yanlış bilgilendirmelerle yapılan müdahaleler, zararlının kontrolünü daha da zorlaştırır. Bu nedenle, üreticilerin doğru zaman ve yöntemle bu mücadeleye katılması çok önemli. İlimizde kışlak mücadelesi büyük bir başarı sağladı ve Ordu, bu konuda dünyada örnek alınan bir il oldu. Bu başarıyı sürdürebilmek için koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantıya ilçelerin ziraat odaları başkanları ile tarım sektörü paydaşları da katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'da Tarım Sorunları ve Çözümleri Ele Alındı - Son Dakika

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