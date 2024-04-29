Ordu'da Yıllık Üretilen Yumurta Miktarı 40 Milyonu Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Yıllık Üretilen Yumurta Miktarı 40 Milyonu Aştı

Ordu\'da Yıllık Üretilen Yumurta Miktarı 40 Milyonu Aştı

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, Ordu'da yıllık üretilen yumurta miktarının 40 milyonu aştığını açıkladı. Sezgi, desteklemeler ve hibe yardımlarıyla üretimin arttığını ve organik yumurta üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, Ordu'da üretilen yumurtaların pazar sorunu olmadığını ve Türkiye genelinde birçok markette satıldığını ifade etti. Sezgi, aynı zamanda tavukların fındık zararlısı kokarcayı yok ettiğini ve vatandaşlara tavuk beslemelerini önerdi.

29.04.2024 11:41
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Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, kent genelinde yıllık üretilen yumurta miktarının 40 milyonu aştığını söyledi.

Sezgi, Ünye ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde gazetecilere, Ordu'da yumurta üretiminin yaygınlaşmaya devam ettiğini belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilen desteklemelerle kümes sayılarının artmaya devam ettiğini aktaran Sezgi, üretilen yumurtaların önemli kısmının organik olduğunu ifade etti.

Sezgi, üreticilere sağlanan hibe destekleriyle yıllık üretiminin önemli noktaya geldiğini kaydederek, "Ordu'da yıllık üretilen yumurta 40 milyonu aşmış durumda. Üreticilere sağlanan destek bu yıl daha da artırılacak. Önümüzdeki süreçte hedefimiz, yumurta üretimini artırmanın yanında tesisleşmek. Bu noktada bazı ilçelerimize yarka tesisleri kurmayı planlıyoruz." dedi.

Ordu'da üretilen yumurtaların pazar sorununun bulunmadığına işaret eden Sezgi, şöyle konuştu:

"Her geçen yıl pazar noktasında ciddi bir aşama kaydediyoruz. İlimizde üretilen yumurtaların önemli oranı Türkiye genelindeki yüzlerce markette satışa sunulmaktadır. Özellikle zincir marketlerin raflarında Ordu yumurtalarını görmek son derece mümkün. Birlik olarak daha çok çalışarak Türkiye'nin tüm bölgelerinde Ordu yumurtasını tüketicilerle buluşturmak."

Sezgi, tavukların fındık zararlısı kokarcayı yok ettiğine dikkati çekerek, "Tavuğun olduğu yerlerde kahverengi kokarcaları görmek pek mümkün değil. Bu yüzden vatandaşlara tavuk beslemelerini öneriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye, Ordu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Yıllık Üretilen Yumurta Miktarı 40 Milyonu Aştı - Son Dakika

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