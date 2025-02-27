Ordu'da Zirai Don Tehlikesi - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Zirai Don Tehlikesi

Ordu\'da Zirai Don Tehlikesi

Kar yağışları sonrası Ordu'da fındıkta zirai don riski artıyor, çiftçiler tedirgin.

27.02.2025 12:03
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası sahil kesimleri ile yaprakların açtığı bölgelerde zirai don tehlikesinin olabileceğini söyledi.

Ordu'da sahil kesimlerini de etkisi altına alan kar yağışları 5 gün boyunca aralıklarla devam etti. Yağışlar sonrası hava sıcaklıkları geceleri eksi derecelere inerken, üreticiler ise Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta zirai don riskine karşı tedirgin oldu. Özellikle sahil kesimlerinde geçen haftalarda etkili olan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle fındık ağaçlarının yapraklarını açtığı, kar yağışı ve hava sıcaklıklarının eksilere düşmesinin ardından zirai don tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "Bölgemizde etkili olan kar yağışının ardından eksilere inen ısılar görüldü. En azından yaprakların tomurcuk açtığı yerlerde çiftçilerimiz kontrollerini sağlayabilir. Hava şartları uygun olduğunda tarım müdürlükleri ve ziraat odaları da gerekli kontrolleri de yapacaktır. Şuanda risk devam ediyor, önümüzde mart ayı var. Asıl bundan sonra yağabilecek olan karın daha çok olumsuzluğu olabilir çünkü her geçen gün yapraklar büyüyecek, hatta meyveler çıkış yapacak. Zirai don olursa esas tehlike o zaman olacaktır" diye konuştu. - ORDU

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Kaynak: İHA

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