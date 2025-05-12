Ordu'dan Dünyaya Bal İhracatı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ordu'dan Dünyaya Bal İhracatı

Ordu\'dan Dünyaya Bal İhracatı

Ordulu arıcılar, ürettikleri balları 55 ülkeye ihraç ediyor; 2024'te 590 ton bal ihraç edildi.

12.05.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordulu arıcıların emeği ile üretilen ve Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarında testlerden geçen ballar, dünyanın 55 ülkesine ihraç ediliyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 2024 yılında 590 ton balın ihraç edildiğini söyledi.

3 bin 500 kayıtlı arıcı, 650 bin kovan varlığı ile Ordu'da yaklaşık 10 bin aile arıcılık sektöründen geçimini sağlıyor. Ordulu gezgin arıcılar tarafından 50'den fazla ilde üretimi yapılan ballar, Avrupa ülkeleri, Hollanda, Almanya, Belçika, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Amerika'ya ihraç ediliyor. 2018 yılından bu yana kentte bal ihracatı rakamları her yıl artarken, son olarak gezginci arıcılar tarafından üretilen ve tesiste analizleri yapıldıktan sonra paketlenen yaklaşık 13 ton bal, İngiltere'ye gönderildi.

"Sadece bal üretiminin ilin ekonomisine katkısı 2,5 milyar TL"

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, arıcılık sektörünün il için önemine değinerek, yaklaşık 650 bin koloni varlığı ile Türkiye'de en fazla bal üretiminin burada yapıldığını söyledi. 2024 yılında 13 bin 100 ton bal üretiminin yapıldığını aktaran Yılmaz, "Sadece bal üretimi ile beraber ilin ekonomisine yaklaşık 2,5 milyar TL katkı sağlayan bir sektör. Arıcılık sektörü, balın yanında diğer ürünlerin üretimiyle birlikte ilin ekonomisine çok daha fazla katkı sağlayacak. Son yıllarda bal ihracatımızda önemli bir artış yaşanıyor. 2019 yılında 180 ton olan bal ihracatımız, 2024 yılına gelindiğinde 590 tona ulaşmış durumda. Böylece sektörün ilimiz ekonomisine olan katkısı da artıyor. Amacımız arıcılık sektörünün ilimiz ekonomisine yapmış olduğu katkıyı daha da arttırmak, arıcılarımızın daha çok kazanmasını ve aynı zamanda kaliteli bal üretimini arttırmak istiyoruz. Arıcılarımız da bu sayede kaliteli balın satışı ile birlikte daha çok kazanacaklar" dedi.

"İhracat yapıldıkça balımız hak ettiği değere ulaşıyor"

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, 2018 yılından bu yana düzenli olarak yurt dışına sevkiyatlar yapıldığını, 2025 yılının 2'nci sevkiyatını ise İngiltere'ye gönderdiklerini söyledi. İhracatları, il ekonomisi ve arıcılar için önemli olduğu belirten Çiftçi, "İhracat yaptıkça balımız hak ettiği değerlere ulaşıyor. Buradaki asıl hedefimiz, arıcılarımızın ürettiği balın en azından yüzde 30'unu ihraç etmek. İnşallah düzenli olarak ihraç etmeye devam edeceğiz. Bugün yaklaşık 13 ton bal ihraç ediliyor, ilerleyen süreçte Fransa'ya da ihracatımız olacak" diye konuştu.

"Ballar gerekli testlerden geçiriliyor"

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, "Tesislere gelen ballar ilk önce tesisimiz laboratuvarlarında analiz yapılıyor. Sonrasında Türk Gıda Kodeksi bal tebliğine uygun olarak analizler sağlanarak, paketleme ve ambalajlanmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla yurt dışına ihracatı da gerçekleştiriliyor. Anadolu'nun farklı bölgelerinde bizim arıcılarımızın üretmiş oldukları ballar, hem petekli, hem de süzme olarak yurt dışına ihracatı gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'dan Dünyaya Bal İhracatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:24:59. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu'dan Dünyaya Bal İhracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.