Ordu haberi! Ordu'da 10 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor - Son Dakika
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Ordu haberi! Ordu'da 10 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor

11.10.2022 12:32
Ordu haberi! Ordu'da 10 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor

Ordu ekonomi haberi | Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu sene il genelinde yaklaşık 10 bin ton kivi rekoltesi beklendiğini söyledi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu sene il genelinde yaklaşık 10 bin ton kivi rekoltesi beklendiğini söyledi.

Uzunlar, Altınordu ilçesine bağlı Sağırlı Mahallesi'ndeki kivi bahçelerinde incelemelerde bulunarak üreticilerle görüştü.

Uzunlar, incelemelerinin ardından AA muhabirine, kivi hasadına kasım ayının ilk haftasında başlanacağını ifade etti.

Bu sene kivinin daha kaliteli olduğuna dikkati çeken Uzunlar, geçen sezon 8 bin ton kivi rekoltesinin olduğu Ordu'da bu sene 10 bin ton rekolte beklediklerini belirtti.

Uzunlar, üreticilere erken hasattan kaçınmaları çağrısında bulunarak, erken hasat yapılan kivinin depo ömrünün kısa olabileceğini, kalitesinde bozulma yaşanabileceğini kaydetti.

Ordu kivisinin Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendiğini anımsatan Uzunlar, ürünün kent ekonomisine katkısının bu sezon 100 milyon lirayı geçmesini beklediklerini aktardı.

Uzunlar, bu sene üreticilerin fiyat beklentilerine de değinerek, "Geçen sene birinci sınıf kivinin kilogramı 8 liradan satışa sunulmuştu. Bu sene üreticilerimizin beklentisi 15-16 lira seviyelerinde." dedi.

Hasat öncesi il dışından gelen alıcıların üreticilerle görüşmelere başladığını kaydeden Uzunlar, kentte yaklaşık 2 bin kişinin kivi üretiminden geçimini sağladığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Altınordu, Ordu, Kivi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu haberi! Ordu'da 10 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor - Son Dakika

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