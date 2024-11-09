Ordu Kivisi'nde Hasat Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ordu Kivisi'nde Hasat Devam Ediyor

Ordu Kivisi\'nde Hasat Devam Ediyor

Türkiye'nin coğrafi işaret belgeli ilk kivisi olan Ordu kivisinde 6 bin ton rekolte bekleniyor.

09.11.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin 'coğrafi işaret belgeli' ilk kivisi olan 'Ordu kivisi'nde hasat devam ediyor. Bu yıl 6 bin tondan fazla rekolte beklenen kivinin Ordu iline yaklaşık 300 milyon TL ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor.

Ordu'da 1993 yılında fındığın yanında ek gelir sağlaması amacıyla dikilen kivi üretimi yaygınlaşıyor. 30 yıl önce hobi amaçlı başlanan kivi, 2019 yılında coğrafi işaret belgesi aldı. Geçen yıllarda il genelinde yaklaşık 9 bin ton kivi üretimi yapılırken, hava şartları, hastalıklar ve zararlılar nedeniyle bu yıl rekolte 5-6 bin tona geriledi. Buna rağmen, büyük kısmı yurt dışına ihraç edilen kivinin Ordu ili ekonomisine yaklaşık 300 milyon TL katkı sunması hedefleniyor.

"Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 100 arttı"

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, "Ordu'da ürün güzel, kalitede de sıkıntı yok. Türkiye'de ilk defa coğrafi işaret belgesi alan Ordu Kivisi. Geçen yıl fiyatımız birinci sınıf kivide 20 liraydı, bu yıl 40 lira, yüzde 100 artış var. Bu üretici ve bizim adımıza sevindirici bir durum. Rekolte olarak tam tahmini rekolte elimizde yok ancak 5-6 bin ton rekolte olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bu da ilimize 250-300 milyon TL girdi sağlayacaktır. Kivinin güzel yanı peşin para satılması, işçiliği yok, 10 ton kiviyi 10 kişi bir günde toplayabiliyor. Kivide şuan sorun yok ancak ilerleyen günlerde kuraklıkla ilgili sorun olabilir diye düşünüyorum" dedi.

"Raf ömrü uzun, aroması güzel"

Ordu Kivisi'nin raf ömrü uzun olduğu gibi tadının da güzel olduğunu kaydeden Uzunlar, "Aroması da iyi bu nedenle tercih ediliyor. Düzgün bir yerde muhafaza edildiği takdirde nisan ayına kadar bekletilebilir. Toplama yapılırken de dikkat edilmesi lazım, kasada bir kivi bile ezildiği zaman diğer kivileri de olgunlaştırıyor. Alıcının sıkıntıya düşmemesi adına dikkatli toplamamız lazım" şeklinde konuştu.

"Fındık hasadından daha kolay"

Kivi hasadında çalışan işçiler ise fındık hasadına göre daha kolay olduğunu, eğlenceli bir şekilde hasat yaptıklarını söyledi. Ordu Kivisi'nin kalite ve aroma olarak güzel olduğunu söyleyen işçiler, hasattan memnun olduklarını belirttiler. - ORDU

Kaynak: İHA

Türkiye, Kivi, ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu Kivisi'nde Hasat Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:41 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı
11:19 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi damga vurdu Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu
11:17 Elektrik ve doğalgazda “çoktan çok, azdan az“ dönemi başlıyor Elektrik ve doğalgazda "çoktan çok, azdan az" dönemi başlıyor
11:01 Çocuk gelini konuk eden Esra Erol’un sorusu programa damga vurdu Çocuk gelini konuk eden Esra Erol'un sorusu programa damga vurdu
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
16:34 Özel’den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi Özel'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi
16:22 Türk Devletleri Teşkilatı’nın hatıra parası satışa sunuldu Türk Devletleri Teşkilatı'nın hatıra parası satışa sunuldu
16:17 23 yaşındaki kadın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü anı kaydetti 23 yaşındaki kadın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü anı kaydetti
16:08 Bomba iddia: Jose Mourinho, Fenerbahçe’den ayrılıyor Bomba iddia: Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılıyor
15:58 “Vali çık lan buraya“ diyen gösterici tutuklandı "Vali çık lan buraya" diyen gösterici tutuklandı
15:47 Narin Güran davasında yeni bir “gizli tanık“ mı var Narin Güran davasında yeni bir "gizli tanık" mı var?
15:47 WhatsApp’a çok işe yarayacak yeni özellikler geliyor WhatsApp'a çok işe yarayacak yeni özellikler geliyor
15:42 Emekçi bir baba, prenses olmak isteyen kızının hayalini böyle gerçeğe dönüştürdü Emekçi bir baba, prenses olmak isteyen kızının hayalini böyle gerçeğe dönüştürdü
15:39 Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler sözleri Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 14:20:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu Kivisi'nde Hasat Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.