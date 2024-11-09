Ordu Kivisinde Hasat Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu Kivisinde Hasat Devam Ediyor

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Ordu kivisinde bu yıl 6 bin ton rekolte ve 300 milyon TL ekonomik katkı hedefleniyor.

09.11.2024 14:37
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Hobi için başlanan kivide yıllık 300 milyon TL gelir bekleniyor

Coğrafi işaret belgeli 'Ordu kivisi'nde hasat devam ediyor

ORDU - Türkiye'nin 'coğrafi işaret belgeli' ilk kivisi olan 'Ordu kivisi'nde hasat devam ediyor. Bu yıl 6 bin tondan fazla rekolte beklenen kivinin Ordu iline yaklaşık 300 milyon TL ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor.

Ordu'da 1993 yılında fındığın yanında ek gelir sağlaması amacıyla dikilen kivi üretimi yaygınlaşıyor. 30 yıl önce hobi amaçlı başlanan kivi, 2019 yılında coğrafi işaret belgesi aldı. Geçen yıllarda il genelinde yaklaşık 9 bin ton kivi üretimi yapılırken, hava şartları, hastalıklar ve zararlılar nedeniyle bu yıl rekolte 5-6 bin tona geriledi. Buna rağmen, büyük kısmı yurt dışına ihraç edilen kivinin Ordu ili ekonomisine yaklaşık 300 milyon TL katkı sunması hedefleniyor.

"Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 100 arttı"

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, "Ordu'da ürün güzel, kalitede de sıkıntı yok. Türkiye'de ilk defa coğrafi işaret belgesi alan Ordu Kivisi. Geçen yıl fiyatımız birinci sınıf kivide 20 liraydı, bu yıl 40 lira, yüzde 100 artış var. Bu üretici ve bizim adımıza sevindirici bir durum. Rekolte olarak tam tahmini rekolte elimizde yok ancak 5-6 bin ton rekolte olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bu da ilimize 250-300 milyon TL girdi sağlayacaktır. Kivinin güzel yanı peşin para satılması, işçiliği yok, 10 ton kiviyi 10 kişi bir günde toplayabiliyor. Kivide şuan sorun yok ancak ilerleyen günlerde kuraklıkla ilgili sorun olabilir diye düşünüyorum" dedi.

"Raf ömrü uzun, aroması güzel"

Ordu Kivisi'nin raf ömrü uzun olduğu gibi tadının da güzel olduğunu kaydeden Uzunlar, "Aroması da iyi bu nedenle tercih ediliyor. Düzgün bir yerde muhafaza edildiği takdirde nisan ayına kadar bekletilebilir. Toplama yapılırken de dikkat edilmesi lazım, kasada bir kivi bile ezildiği zaman diğer kivileri de olgunlaştırıyor. Alıcının sıkıntıya düşmemesi adına dikkatli toplamamız lazım" şeklinde konuştu.

"Fındık hasadından daha kolay"

Kivi hasadında çalışan işçiler ise fındık hasadına göre daha kolay olduğunu, eğlenceli bir şekilde hasat yaptıklarını söylediler. Ordu Kivisi'nin kalite ve aroma olarak güzel olduğunu söyleyen işçiler, hasattan memnun olduklarını belirttiler.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Kivi, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu Kivisinde Hasat Devam Ediyor - Son Dakika

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