Ordu'nun Fındık Verimliliği Projesi Ülke Genelinde İlgi Görüyor - Son Dakika
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Ordu'nun Fındık Verimliliği Projesi Ülke Genelinde İlgi Görüyor

Ordu\'nun Fındık Verimliliği Projesi Ülke Genelinde İlgi Görüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi, dört yılda bin dönüme ulaşarak organik uygulamalarla fındık verimliliğini artırdı. Projeye Türkiye genelinden fındık üreticileri ilgi gösteriyor.

24.03.2025 15:31  Güncelleme: 15:33
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, ilin en önemli tarım ürünü olan ve Türkiye'nin ihracatında büyük paya sahip olduğu fındıkta birim alandan daha fazla ürün almak için başlattığı Fındık Verimliliği (FINVER) Projesine olan ilgi Ordu sınırlarını aştı.

4 yıl önce 300 dönüm ile başlanan FINVER projesi aradan geçen sürede bin dönüme çıktı. Uygulanan metotlar sayesinde dekar başına alınan ürün miktarının artması sonrası projeye olan ilgiyi de artırdı. Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş. tarafından yürütülen projeye il sınırlarını aşarak Samsun, Giresun, Trabzon, Sakarya ve daha birçok fındık üretimi yapan şehirden üreticilerden talepler gelmeye başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş tarafından 4 yıl önce bahçe sahiplerinden kiralanan bahçelerde verimlilik yüzde 100'ün üzerinde arttı. 4 yıl önce kiralanan bahçelerde dekar başına 65 kilogram olan ürün verimliliği yapılan doğru uygulamalarla 130 kilograma kadar çıktı. ORTAR A.Ş. ekipleri tarafından bahçelerde yapılan, bentonit uygulaması ile kimyasal kullanımı azaltılarak fındık daha organik hale getirildi. Ayrıca, doğal mineraller ile fındık bahçelerinin sağlığının korunması bu dekar başına elde edilen ürünün artmasına sağladı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'nun Fındık Verimliliği Projesi Ülke Genelinde İlgi Görüyor - Son Dakika

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