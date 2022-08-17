Ordu'da atıl arazilerde yağlık ayçiçeği ve bamya üretildi - Son Dakika
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Ordu'da atıl arazilerde yağlık ayçiçeği ve bamya üretildi

17.08.2022 15:28
Ordu'da atıl arazilerde yağlık ayçiçeği ve bamya üretildi

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde atıl arazilerde deneme amaçlı yağlık ayçiçeği ve bamya üretildi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde atıl arazilerde deneme amaçlı yağlık ayçiçeği ve bamya üretildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Mesudiye'de atıl arazileri tarıma açmak ve kırsalda yaşayan vatandaşlara ek gelir kaynakları oluşturmak amacıyla deneme amaçlı yağlık ayçiçeği ve bamya ekilerek başarılı sonuç alındığı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Mesudiye Belediyesi iş birliğinde fındık tarımının diğer ilçelere göre daha az yapıldığı Mesudiye'de bitkisel üretimin geliştirilmesi amacıyla bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uygun olabilecek birçok tohum, fide ve fidan ürün desteği sağlandığını aktardı.

Ultav, ilçede tarımsal ürün çeşitliliği için çalışmaların sürdüğünün de altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl ekimini gerçekleştirdiğimiz bamya ve ayçiçeği de bunlardan birisi. Ayçiçeği ve bamyanın Mesudiye'de yetişebildiğini gördük. Bilindiği gibi yağlık ayçiçeği ülkemiz için stratejik bir ürün. İlimizde bir yağ fabrikasının bulunması da ayçiçeği yetiştirilmesi için avantajlı bir durum. Ayrıca ayçiçeğinin sap ve yapraklarının protein ve enerji değerinin yüksek olması yöredeki hayvancılığa da katkı sağlayacaktır. Üretim ve pazarlama dengesinin oluşturulması halinde Mesudiye'de ve ilimizin uygun koşullara sahip farklı yerlerinde ayçiçeği yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

Bamyanın da vitamin ve mineral değerlerinden dolayı pazar değerinin yüksek bir ürün olduğuna dikkati çeken Ultav, Mesudiye'de uygun alanlarda bamyanın da ekimini artırmayı planladıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Mesudiye, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da atıl arazilerde yağlık ayçiçeği ve bamya üretildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ordu'da atıl arazilerde yağlık ayçiçeği ve bamya üretildi - Son Dakika
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