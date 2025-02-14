Ordu Terminalleri 2024 Yılında 550 Bine Yakın Yolcu Ağırladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu Terminalleri 2024 Yılında 550 Bine Yakın Yolcu Ağırladı

Ordu Terminalleri 2024 Yılında 550 Bine Yakın Yolcu Ağırladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Altınordu, Fatsa ve Ünye terminalleri, 2024 yılında toplamda 208 bin araç ve 550 binden fazla yolcuya hizmet verdi. Terminallerde önemli düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

14.02.2025 16:57  Güncelleme: 16:59
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Ordu Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altında hizmet veren Altınordu, Fatsa ve Ünye terminalleri, 2024 yılında 208 bin araç ve 550 binin üzerinde yolcuya ev sahipliği yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, birçok alanda olduğu gibi terminallerde de faaliyetlerine devam ediyor. Temizlikten güvenliğe tüm aşamalarını Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Altınordu, Fatsa ve Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminalleri, 2024 yılında 550 binden fazla yolcuya hizmet verdi. 2024 yılında Altınordu terminalini 108 bin araç 300 bin yolcu kullandı. Fatsa ve Ünye terminalleri ise toplamda 100 bin araç ve 250 bin yolcuya ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçesindeki terminallerde önemli düzenleme çalışmaları da gerçekleştirildi. Bu kapsamda mescit genişletme, oturma alanlarının arttırılması, temizlik araçlarının alınması, engelli ulaşım alanlarının arttırılması, yangın modernizasyonları, bazı ilçe terminallerinde doğalgaza geçiş, iklimlendirme çalışmaları, boya ve tadilat gibi birçok iyileştirme yapıldı.

Öte yandan bu terminallerde 2024 yılında 18 milyon TL'lik gelir elde edildi. Büyükşehir Belediyesi gelirleri ise bu terminallerin düzenlemesi için hazırlanan projelerde kullanıyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu Terminalleri 2024 Yılında 550 Bine Yakın Yolcu Ağırladı - Son Dakika

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