Ordulu üreticiler TMO'nun fındık alımından memnun - Son Dakika
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Ordulu üreticiler TMO'nun fındık alımından memnun

10.10.2022 11:33

Ordulu üreticiler TMO'nun fındık alımından memnun44 lira seviyesinde olan fındık fiyatları, üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'ni tercih etmelerini sağladı.

Ordulu üreticiler TMO'nun fındık alımından memnun

ORDU Ordu'da, serbest piyasada 43-44 lira seviyesinde olan fındık fiyatları, üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'ni tercih etmelerini sağladı.

TMO, Altınordu ilçesinde yeni sezon fındık alımına 22 Ağustos tarihinde başladı. Sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını TMO alım noktasına getirmeye devam ediyor. Ordu'da serbest piyasada 43-44 lira seviyesinde olan 50 randıman fındık fiyatları, üreticilerin TMO'ya olan ilgisini arttırırken, randevularını alan üreticiler 50 randıman fındıklarını 52 lira ve üzerinde fiyattan satabiliyor, fiyatlardan memnun olduklarını belirtiyor.

Kabadüz ilçesinden fındığını TMO alım noktasına getiren Tayfun Doğruyol, "TMO'yu tercih ettik, serbest piyasada fındık buraya göre epey ucuz, arada çok fark var. Bin 600 kilogram kadar fındığım var, randıman 51'in üzerinde geldi, memnunuz" dedi.

"Serbest piyasada 43 liraya alıyorlardı, TMO'ya 54 liranın üzerinde sattım"

Mehmet Teber simli üretici de mahsulünü Perşembe ilçesinden getirdiğini ifade ederek, "Fındığımız devletimize vermek istedik. Manavlarda buraya göre çok ucuz ve neredeyse 3'te 2'si gidiyor. En azından fındığımız değerinde gitsin istedik. Fiyatlardan memnunum, önceki fındığım 52,1 randıman geldi ve 54 lira 80 kuruştan karşılığını almıştım. Serbest piyasada o zaman benim fındığımı 43 liradan satın alıyorlardı, arada 10 liralık fark var. Üreticiler fındığını güzel kurutup, seçip, bakımını yaptıktan sonra mahsullerimizin en azından biraz daha fazla para etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordulu üreticiler TMO'nun fındık alımından memnun - Son Dakika

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