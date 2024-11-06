Organ Bağışı Haftası'nda Farkındalık

Ekonomi

Medical Point Gaziantep Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda organ bağışının önemine dikkati çekmek için kurduğu stant ile hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bazı kişiler organ bağışının ölüm sonrasında organlarının tahrip olacağına inanıyor. Tıbbi açıdan, organlar donörlerin ölümünden sonra uzman ekipler tarafından hızla çıkarılır ve nakil yapılacak hastalara aktarılır.

Organ nakli bekleyen hastalar, organ bağışı sayesinde hayatlarını kurtarma şansı bulabiliyor. Ancak dünya genelinde organ bağışı oranı, bekleyen hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değildir.

Organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Medical Point Gaziantep Hastanesinde görevli doktor ve hemşireler, mavi ve yeşil yaka rozeti taktı. Mavi yaka, organ bağışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan sağlık çalışanlarını simgelerken, yeşil yaka, organ bağışında bulunan kişilerin sembolü olarak kullanıldı.

Hastanede kurulan bilgilendirme standında görevli hemşireler, organ bağışının önemi, bağış süreci ve yasal haklar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Hemşireler, organ bağışının tıbbi, etik ve hukuki boyutlarını anlatarak, bunun yaşam kurtarıcı bir adım olduğunu vurguladı. Organ bağışıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar da anlatılarak önemli bir farkındalık oluşturuldu.

Standı ziyaret eden hastalar ve hasta yakınları, organ bağışıyla ilgili merak ettikleri soruları sorarak konu hakkında bilgi aldılar. Etkinlik boyunca katılımcılara organ bağışıyla ilgili broşürler ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, bu yıl da Organ Bağışı Haftası'nda düzenledikleri etkinlikle farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirterek, "Organ bağışı bilincinin toplumda yaygınlaşması, hayat kurtaran büyük bir fark yaratabilir." ifadelerini kullandı.