Organik atıklar gübreye dönüştürülecek

DenizBank, toprağın sağlığı ve verimini artırmak amacıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bir yıl süreyle kompost makinesi hibe etti.

Makine, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen törenle teslim edildi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nden Prof. Dr. İbrahim Ortaş da kompostun önemine dikkat çeken bir sunum yaptı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Dünya Çevre Günü'nün yaklaştığını ve artık yeryüzünde çevreyi-doğayı koruyacak, sağlıklı tarıma katkı sağlayacak her eylemin büyük önem kazandığını söyledi. Karalar, "Bu projede, ortaya çıkacak organik gübreyle çiftçiye katkı sağlıyoruz ve çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı oluyoruz. Ayrıca Akdeniz Sineği zararlısının üreme alanları da kısıtlanmış olacak" dedi.

DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin de "Çiftçi varsa hayat var" diyerek tarımsal bankacılığı çok önemsediklerini ve 20 yıldır uyguladıklarını açıkladı. Aytekin, "Topraktaki nemin kaybedilmesi ve mikroorganizmaların ölmesi, tarımın ve gıdanın geleceğini tehlikeye sokuyor. 20 yıldır bu sektöre gönülden destek veren kurum olarak, topraklarımızda üretimin uzun yıllar sürmesi konusunu yüksek sorumluluk sahipleniyoruz. Hibe ettiğimiz kompost makinesi sayesinde, hallerden ve pazarlardan toplanan organik atıklar, parklardan kesilen çimler ve ağaç dalları karıştırılacak; organik madde oranı yüksek bir gübre elde edilecek. Ülkemizde üretimin önemli bölümünün gerçekleştiği Adana'da toprağın sağlığı ve verim kapasitesinin artırılması için inisiyatif alarak bu iş birliğini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - ADANA