Organik atıklar gübreye dönüştürülecek - Son Dakika
Üye Girişi

Organik atıklar gübreye dönüştürülecek

24.05.2022 14:40
Organik atıklar gübreye dönüştürülecek

DenizBank, toprağın sağlığı ve verimini artırmak amacıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bir yıl süreyle kompost makinesi hibe etti.

DenizBank, toprağın sağlığı ve verimini artırmak amacıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bir yıl süreyle kompost makinesi hibe etti.

Makine, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen törenle teslim edildi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nden Prof. Dr. İbrahim Ortaş da kompostun önemine dikkat çeken bir sunum yaptı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Dünya Çevre Günü'nün yaklaştığını ve artık yeryüzünde çevreyi-doğayı koruyacak, sağlıklı tarıma katkı sağlayacak her eylemin büyük önem kazandığını söyledi. Karalar, "Bu projede, ortaya çıkacak organik gübreyle çiftçiye katkı sağlıyoruz ve çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı oluyoruz. Ayrıca Akdeniz Sineği zararlısının üreme alanları da kısıtlanmış olacak" dedi.

DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin de "Çiftçi varsa hayat var" diyerek tarımsal bankacılığı çok önemsediklerini ve 20 yıldır uyguladıklarını açıkladı. Aytekin, "Topraktaki nemin kaybedilmesi ve mikroorganizmaların ölmesi, tarımın ve gıdanın geleceğini tehlikeye sokuyor. 20 yıldır bu sektöre gönülden destek veren kurum olarak, topraklarımızda üretimin uzun yıllar sürmesi konusunu yüksek sorumluluk sahipleniyoruz. Hibe ettiğimiz kompost makinesi sayesinde, hallerden ve pazarlardan toplanan organik atıklar, parklardan kesilen çimler ve ağaç dalları karıştırılacak; organik madde oranı yüksek bir gübre elde edilecek. Ülkemizde üretimin önemli bölümünün gerçekleştiği Adana'da toprağın sağlığı ve verim kapasitesinin artırılması için inisiyatif alarak bu iş birliğini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - ADANA

Organik atıklar gübreye dönüştürülecek
Organik atıklar gübreye dönüştürülecek
Organik atıklar gübreye dönüştürülecek
Organik atıklar gübreye dönüştürülecek
Organik atıklar gübreye dönüştürülecek

YORUMLAR
500
Zeydan Karalar'dan Yol Çalışmalarına Yerinde İnceleme Zeydan Karalar'dan Yol Çalışmalarına Yerinde İnceleme
Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü, Karalar, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Organik atıklar gübreye dönüştürülecek - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Günlük kiralık evin camından düşen Rabia'nın arkadaşı anlattı: Bu kız atlayacak dedim!
14:30 Lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen, ödediği tutara sitem etti! "Ben sadece benzin almak istemiştim"
14:26 CHP mitingine elinde terliğiyle katılan kağıt toplayıcının fotoğrafları tartışma konusu olmuştu: Nusret Güllü o fotoğrafların öyküsünü anlattı
14:04 Küçükçekmece'de DEAŞ'lı canlı bomba eylem hazırlığındayken yakalandı
13:40 Bülent Ersoy'un mezarlıktaki sözleri sosyal medyayı salladı: Ben standart mezara sığmam ki
13:35 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık!
13:26 Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz
13:26 Özgür Özel açıkladı: CHP seçimden önce seçim tatbikatı yapacak
13:11 Definecilerin açtığı çukurda günlerdir aranan inek bulundu
13:06 Cinsel organının fotoğraflarını çeken kadın fenomen, mail adreslerini karıştırınca hayatının hatasını yaptığını anladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 14:51:37. #1.11#
SON DAKİKA: Organik atıklar gübreye dönüştürülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement