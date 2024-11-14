Organik Mercimek Üretiminde Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Organik Mercimek Üretiminde Artış

Organik Mercimek Üretiminde Artış

Elazığ'da 'Mercimeğin Tadı Kaçmasın' projesi ile organik mercimek üretimi arttı, verim yüzde 60 yükseldi.

14.11.2024 11:57
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Elazığ'da uygulanan 'Mercimeğin Tadı Kaçmasın Azotu Doğadan Olsun' projesi çerçevesinde organik mercimek üretiminde artış meydana geldiği bildirildi.

Elazığ'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen 'Mercimeğin Tadı Kaçmasın Azotu Doğadan Olsun' projesi sürüyor. Proje kapsamında, mercimek tohumlarına uygulanan Rhizobium leguminosorum bakterisi sayesinde, bitkilerin topraktan azotu doğrudan alması sağlanarak kimyasal gübre kullanımına olan ihtiyaç ortadan kaldırıldı. Proje, bu yıl Koruk ve Muratçık köylerinin de katılımıyla daha geniş alana yayıldı. Projenin ilk yılında elde edilen başarılı sonuçlar, üreticilerin organik tarıma olan ilgisini artırdı. Bakteri ile aşılanan alanlarda, aşılama yapılmayan alanlara göre yüzde 30-60 oranında verim artışı yaşandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde, TÜİK verilerine göre yaklaşık 11 bin 529 dekarlık alanda mercimek yetiştirilmekte ve yıllık üretim miktarı bin 555 ton olarak gerçekleşmektedir. İl genelinde organik tarıma yönelen üreticilerden 44'ü, 3 bin 335 dekarlık alanda kırmızı mercimek üretimi yaparak yılda 854 ton ürün elde etmektedir. İlimizde yetiştirilen mercimek çeşidi ağırlıklı olarak kışlık ekilen kırmızı mercimektir. 2024 yılında devam eden proje ile bakteri ile aşılayarak organik mercimek üretimi, Koruk (1.336) ve Muratçık (372) köylerinin dahil olması ile organik mercimek ekim alanı 4 bin 127 dekara, kullanılan bakteri miktarı 850 kilo, üretici adedi ise 55'e yükselmiştir. Dambüyük Köyü'nde 30 üretici ile 489 kilogram bakteri ile 48 bin 260 kilogram mercimek tohumluğu aşılanarak, 2 bin 413 dekar alanda ekime başlanmıştır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Bakteri, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

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