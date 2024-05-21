Orhangazi\'de TOKİ 5. Etap Konut Projesi İnşaatında Sona Gelindi

Ekonomi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde TOKİ 4.etap projesinin yanında inşasına başlanan 5. etap 166 adet konuttan oluşan yeni projenin inşaatında 8 bloktan 6'sında kaba inşaatta sona gelindi. Projenin 2025 Şubat ayında tamamlanması planlanıyor.

Orhangazi'de Hamzalı Yolu üzerinde inşasına geçen yıl ağustos ayında başlanan TOKİ beşinci etap konutlar yükseliyor.

Yüklenici firma Tarafından inşası devam eden 166 konuttan oluşan TOKİ 5.Etap Konut projesi 8 bloktan oluşacak. İnşaat çalışmalarında ise şu ana kadar 6 bloğun kaba inşaatı yükselmeye başladı.

Hak sahipleri kura çekiminin daha önce yapıldığı 166 adet konut projesinin inşaat ihalesi ise geçen yıl Temmuz ayında yapılmış, projenin yüklenici firması ise AES Yapı olmuştu.

Toplu Konut İdaresi tarafından ihalesi yapılan yeni TOKİ projesinin ihale şartnamesine göre yapım süresi ise 550 gün olarak belirlenmişti. Yüklenici firmanın projeyi 2025 Şubat ayına kadar tamamlaması planlanıyor.

Havadan görüntülendi

Hamzalı yolu üzerindeki 292 adetten oluşan TOKİ dördüncü etap projesinin yanında inşa edilen 166 konutluk TOKİ projesi havadan görüntülendi. TOKİ dördüncü etap bünyesindeki sosyal donatı alanları ile birlikte beşinci etabın da tamamlanması ile birlikte bölgedeki konut sayısı 458 adete yükselmiş olacak. - BURSA