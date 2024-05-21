Orhangazi'de TOKİ 5. Etap Konut Projesi İnşaatında Sona Gelindi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Orhangazi'de TOKİ 5. Etap Konut Projesi İnşaatında Sona Gelindi

Orhangazi\'de TOKİ 5. Etap Konut Projesi İnşaatında Sona Gelindi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde TOKİ 4.etap projesinin yanında inşasına başlanan 5. etap 166 adet konuttan oluşan yeni projenin inşaatında 8 bloktan 6'sında kaba inşaatta sona gelindi. Projenin 2025 Şubat ayında tamamlanması planlanıyor.

21.05.2024 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde TOKİ 4.etap projesinin yanında inşasına başlanan 5. etap 166 adet konuttan oluşan yeni projenin inşaatında 8 bloktan 6'sında kaba inşaatta sona gelindi. Projenin 2025 Şubat ayında tamamlanması planlanıyor.

Orhangazi'de Hamzalı Yolu üzerinde inşasına geçen yıl ağustos ayında başlanan TOKİ beşinci etap konutlar yükseliyor.

Yüklenici firma Tarafından inşası devam eden 166 konuttan oluşan TOKİ 5.Etap Konut projesi 8 bloktan oluşacak. İnşaat çalışmalarında ise şu ana kadar 6 bloğun kaba inşaatı yükselmeye başladı.

Hak sahipleri kura çekiminin daha önce yapıldığı 166 adet konut projesinin inşaat ihalesi ise geçen yıl Temmuz ayında yapılmış, projenin yüklenici firması ise AES Yapı olmuştu.

Toplu Konut İdaresi tarafından ihalesi yapılan yeni TOKİ projesinin ihale şartnamesine göre yapım süresi ise 550 gün olarak belirlenmişti. Yüklenici firmanın projeyi 2025 Şubat ayına kadar tamamlaması planlanıyor.

Havadan görüntülendi

Hamzalı yolu üzerindeki 292 adetten oluşan TOKİ dördüncü etap projesinin yanında inşa edilen 166 konutluk TOKİ projesi havadan görüntülendi. TOKİ dördüncü etap bünyesindeki sosyal donatı alanları ile birlikte beşinci etabın da tamamlanması ile birlikte bölgedeki konut sayısı 458 adete yükselmiş olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Orhangazi, Bursa, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orhangazi'de TOKİ 5. Etap Konut Projesi İnşaatında Sona Gelindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici
08:37 Reisi’nin ölümü sonrası İran’da halef tartışmaları Hamaney’in koltuğu için en güçlü aday oğlu Reisi'nin ölümü sonrası İran'da halef tartışmaları! Hamaney'in koltuğu için en güçlü aday oğlu
01:07 Okul müdürü ve oğlu otobüste darp etmişti Engelli yaşlı adam hayatını kaybetti Okul müdürü ve oğlu otobüste darp etmişti! Engelli yaşlı adam hayatını kaybetti
23:09 İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
22:49 Cumhurbaşkanını helikopter kazasında kaybeden İran’da seçim tarihi belli oldu Cumhurbaşkanını helikopter kazasında kaybeden İran'da seçim tarihi belli oldu
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
08:39 Survivor All Star’da Eleme Şoku: Nagihan Adaya Veda Etti Survivor All Star'da Eleme Şoku: Nagihan Adaya Veda Etti
08:02 Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi İşte ilk kareler Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi! İşte ilk kareler
00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savcı arasında gülümseten ’’boy’’ diyaloğu: Kıskandım seni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savcı arasında gülümseten ''boy'' diyaloğu: Kıskandım seni
00:03 Juventus’tan tarihi geri dönüş Kenan Yıldız, maça damga vurdu Juventus'tan tarihi geri dönüş! Kenan Yıldız, maça damga vurdu
23:50 Örf ve adetlere uygun değilmiş Palu Belediyesi mesire alanındaki kamelyaları kaldırdı Örf ve adetlere uygun değilmiş! Palu Belediyesi mesire alanındaki kamelyaları kaldırdı
23:43 Yıldızlar bile ona hayran Arda Güler, Mbappe’yi hayrete düşürdü Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'yi hayrete düşürdü
23:36 Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi’ye taziye göndermekten çekiniyorum Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi'ye taziye göndermekten çekiniyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 09:33:32. #1.11#
SON DAKİKA: Orhangazi'de TOKİ 5. Etap Konut Projesi İnşaatında Sona Gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement