Üye Girişi
Orka Holding yakın coğrafyada da büyümesini sürdürüyor - Son Dakika

Orka Holding yakın coğrafyada da büyümesini sürdürüyor

05.02.2022 10:38
Orka Holding yakın coğrafyada da büyümesini sürdürüyor

Orka Holding, Romanya'nın Braşov kentinde ülkedeki sekizinci D'S damat mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Orka Holding, Romanya'nın Braşov kentinde ülkedeki sekizinci D'S damat mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Orka Holding'den yapılan açıklamaya göre şirket, Türkiye'nin komşu coğrafyasında da ününü ve büyümesini sürdürüyor. Orka Holding bünyesindeki D'S damat, bölge ülkelerinde yeni mağazalarla gücünü pekiştirmeye devam ediyor.

Kentin en işlek alanlarından olan Pia?a Sfatului caddesinde ve 200 metrekare alanda açılan D'S damat mağazasında, markanın sürdürülebilir üretim yöntemi ile oluşturulan ve şıklık ve konforu yansıtan çok özel koleksiyonları yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar, Romanya'nın D'S damat markasının Balkanlar bölgesinde en başarılı olduğu ülkelerden biri olduğunu aktardı.

Arar, aynı zamanda ülkede en çok bilinen marka olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mağazamızın yer aldığı Braşov, kayak merkezlerinden masalsı mimarisine kadar tüm özellikleriyle hem kış hem de yaz dönemlerinde Romanya'nın en turistik kentlerinden biri. Aynı şekilde D'S damat mağazamızın yer aldığı kentteki Pia?a Sfatului alanı da tarihi ve turistik cazibe merkezi olmasıyla da öne çıkıyor. Mağazamız, erkek giyimde küresel markalarla zirveyi paylaşan D'S damat'ın bilinirliğine önemli katkı sağlayacak.

Global marka olarak sorumluluğumuz büyük. D'S damat, şıklık ve konforu bir arada sunan ve her bütçeye hitap eden koleksiyonlarının yanında aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe sunduğu katkı ve döngüsel tüketim odaklı yaklaşımı ile de Romanya'da gönülleri fethetti. Dijital dönüşüme hızla adapte olmamızın da başarımızı olumlu etkilediği ülkede daha da büyüyeceğiz."

Orka Holding'in her yıl büyüyerek sürdürdüğü global?yolculuğunda pazar çeşitliliğine özel önem verdiklerinin altını çizen Osman Arar bu yıl D'S damat'ın marka zincirini hem Romanya hem de diğer ülkelerde genişletmeyi sürdüreceklerini, D'S damat ile 2022 yılı sonuna kadar 15 yeni mağaza açmayı planladıklarını bildirdi.

YORUMLAR
500

Orka Holding, Balkanlar, Türkiye, Romanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Orka Holding yakın coğrafyada da büyümesini sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:30 Eşini darp ettiği iddia edilen Özer Hurmacı'dan açıklama: Hepsi yalan
10:27 Yunan vekilinden Türkiye itirafı: Daha iyisini alacaklar
10:25 İki arkadaş arasında çıkan mayonez kavgası kanlı bitti! Kamyonetle ezerek öldürdü
10:21 İBB itiraz etti, Armağan Çağlayan programının adını değiştirdi
10:03 Boşanma aşamasındaki eş, karısının aile evini bastı! 4 kişiyi yaralayıp intihar etti
10:02 İstanbul'un ortasında dev çukur! Market önündeki göçük vatandaşları korkuttu
09:51 Zonguldak ziyareti iptal! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa online katılacak
09:40 Büyük korku yaşadı! Reynmen'in annesi evinde silahlı gaspa uğradı
09:37 5 yaşındaki çocuk, 23 metre derinliğindeki kuyuya düştü! 5 gündür kurtulmayı bekleniyor
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Beni seviyor biliyorum, ben de onu seviyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 10:45:04. #1.12#
SON DAKİKA: Orka Holding yakın coğrafyada da büyümesini sürdürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement