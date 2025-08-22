Ormanlarda Madencilikte Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
Ormanlarda Madencilikte Yeni Düzenlemeler

22.08.2025 10:11
Ormanlarda madencilik faaliyetlerine dair yönetmelikte değişiklik yapıldı, izin prosedürleri güncellendi.

Ormanlarda madencilik faaliyetinde bulunulmasına ilişkin bazı esaslarda değişikliğe gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Orman Kanunu'nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun 16'ncı maddesi, devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesine ilişkin hükümleri kapsıyor.

Değişikliğe göre, maden arama ve işletme izinleri, Bakanlıkça ruhsat/rödövans süresi dikkate alınarak uygun görülenlere verilecek. Süre uzatım başvuruları, e-Devlet yanında fiziksel olarak da yapılabilecek.

İzin sahipleri, bir önceki yıl sonuna kadar gerçekleştirilen madencilik faaliyeti yaptığı alandaki rehabilite ve toprak dolgu işlemlerinin safahatı hakkındaki teknik raporu her yıl haziran ayının sonuna kadar verecek.

Maden Kanunu kapsamında kum, çakıl, kayaç gibi ürünler (I, II-a, II-b ve II-c grubu madenler) için açık işletme ile yapılan madencilik faaliyetlerine, bir ruhsat sahası içerisinde rehabilitasyona konu mevcut ve talep edilen izinler toplamının 10 hektarı geçmesi durumunda, mevcut izinli sahaların rehabilite edilerek geri teslim edilmesinden sonra teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilecek.

Bazı tuz, gaz ve bazı mineraller (III. ve IV. grup madenler) için açık işletme ile yapılan madencilik faaliyetleri de kamu kurum ve kuruluşları hariç, bir ruhsat sahası içerisinde rehabilitasyona konu mevcut izinler ile rehabilitasyona konu talep edilen izinler toplamının 150 hektarı geçmesi durumunda, mevcut izinli sahaların rehabilite edilerek geri teslim edilmesinden sonra teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin alabilecek.

Ancak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden rezervin bitmediği ve madencilik faaliyetinin devam ettiğine dair yazı getirilmesi durumunda geri teslim şartı aranmayacak.

Kaynak: AA

