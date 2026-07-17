Orta Anadolu\'da Turizm Destek Programı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN); TR72 Bölgesi'nde yer alan Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin turizm potansiyelini canlandırmak ve bölgeyi uluslararası bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla 25 milyon TL bütçeli '2026 Yılı Orta Anadolu'yu Keşfet Alternatif Mali Destek Programı'nı ilan etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan program, bölgeyi bir 'Turizm Koridoru' olarak konumlandırmayı hedefliyor. Program ile TR72 Bölgesi'ndeki konaklama tesislerinde geceleme sayılarının artırılması, turizmin belirli mevsimlere sıkışmaktan kurtarılarak yıla yayılması ve sektör gelirlerinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Turizm sektörünün kırsal kalkınmayı tetikleyen yapısından yola çıkılarak kurgulanan programa, TÜRSAB A, B ve C Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi'ne sahip firmalar başvurabilecek. Acentelerin bölgeye yönelik yeni rotalar oluştururken karşılaştıkları operasyonel riskleri paylaşmayı hedefleyen ORAN; bölgeye düzenlenecek 1, 2 ve 3 gece konaklamalı paket turlara doğrudan performans odaklı mali destek sağlayacak. Destek limitleri kapsamında acentelere; tur başına yurt içi organizasyonlarda 120 bin TL'ye, doğrudan yurt dışından gerçekleştirilen turlarda ise 135 bin TL'ye kadar destek sunulabilecek. Acentelere ödenecek maktu destek tutarı, tur için gerçekleşen toplam uygun maliyetlerin yüzde 75'ini aşamayacak. Bir acente, program kapsamında en fazla 10 tur için bu destekten faydalanabilecek.

Programın en dikkat çeken şartlarından biri ise 'Zorunlu Rota Entegrasyonu' oldu. Destekten yararlanmak isteyen seyahat acentelerinin, tur programlarına Erciyes, Soğanlı Vadisi, Divriği Ulu Camii, Kangal Balıklı Kaplıca, Kazankaya Kanyonu veya Sarıkaya Roma Hamamı gibi bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini kapsayan tematik rotalardan en az birini eksiksiz olarak eklemesi gerekecek. Ayrıca desteklenen acentelerin tur öncesinde ve sırasında sosyal medya üzerinden görünürlük şartını yerine getirmesi zorunlu tutuluyor. Program bütçesi tamamlanıncaya kadar açık kalacak olan destek programına başvurular, 15 Aralık 2026 tarihi saat 23.59'a kadar devam edecek. Acentelerin, planladıkları tur faaliyetinden en az 15 gün önce ORAN Kalkınma Ajansı'nın kurumsal internet sitesi (www.oran.org.tr) üzerinden çevrimiçi başvuru formunu doldurarak uygunluk onayı alması gerekiyor.

Program kapsamındaki tüm tur organizasyonlarının en geç 29 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlanması gerektiği bildirilirken, detaylı başvuru rehberine ajansın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. - KAYSERİ