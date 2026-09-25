Orta Doğu'da anlaşma beklentisi Avrupa borsalarını yükseltti, DAX 25.417 puanda - Son Dakika
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Orta Doğu'da anlaşma beklentisi Avrupa borsalarını yükseltti, DAX 25.417 puanda

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Orta Doğu'da yeni bir anlaşma beklentisi ve tahvil piyasalarındaki satış dalgasının durulması Avrupa borsalarında risk iştahını canlandırdı. Saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 yüzde 0,6 artışla 640,22 puandan, DAX 40 yüzde 0,6 yükselişle 25.417 puandan işlem görüyor.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da yeni bir anlaşma ihtimalinin doğmasıyla pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 640,22 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 25.417 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 10.720 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 52.131 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 primle 19.747 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 8.099 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir anlaşma sağlanabileceği beklentilerinin enerji arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi ve tahvil piyasalarındaki satış dalgasının durulmasıyla toparlanma eğilimine girdi.

ABD'li ve İranlı müzakerecilerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak kademeli bir anlaşmayı görüştüklerine ilişkin haberler, petrol fiyatlarındaki yükselişi frenlerken küresel tahvil piyasalarındaki satış baskısının da bir miktar azalmasına katkı sağladı.

Avrupa borsalarında enerji maliyetlerinin azalabileceği beklentileri, bölgede risk iştahının canlanmasında etkili oldu. Bölgede bugün, Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı. Buna göre, Almanya'da tüketici güveni ekim ayı için eksi 30,6 puana geriledi.

Analistler, günün geri kalanında bölgede veri gündeminin sakin olacağını kaydetti.

Kaynak: AA
Orta DoğuEkonomiFinansSon Dakika

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