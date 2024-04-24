Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı\'nda incelemelerde bulundu

Ekonomi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, turizm sezonu öncesinde Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nda incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nın Trabzon'un turizm alanındaki önemli yatırımları arasında yer aldığını kaydeden Başkan Kaya, "Şehrimizin tanıtımına ve turizmine önemli katkıları olan tesislerimizde incelemelerde bulunduk. Görevlilerden bilgi aldık. Yaptığımız incelemelerde birtakım eksiklikler tespit ettik. Turizm sezonu öncesinde bu eksikleri hızla giderecek ve kuş parkı ile akvaryumu, turizm sezonuna hazır hale getireceğiz" dedi.

Trabzon ekonomisi için turizmin son yıllarda giderek artan bir değer haline geldiğine dikkat çeken Başkan Kaya, "Turizm, Trabzon ve bölge ekonomisi için büyük önem taşıyor. Trabzon'umuzu ziyaret eden turist sayısında ve buna bağlı olarak da turizm gelirlerimizde çok ciddi artışlar yaşanıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Turizm, şehrimizde çok büyük bir ekonomik girdi sağlayan ve istihdam oluşturan bir sektör. Bu sektörü elbirliğiyle daha yukarılara taşımak için yerel yönetimler olarak bizlere de önemli sorumluluklar düşüyor. Kentimizin turizm altyapısını güçlendirmek ve potansiyelini artırmak için projelerimizi adım adım hayata geçireceğiz. Kentimizi turizm sezonuna en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Misafirlerimizi Ortahisar'da ağırlamadan önce, kentimizi bütün belediyecilik hizmetleriyle tertemiz, pırıl pırıl bir hale getirmek istiyoruz. Bu anlamda yapacağımız çalışmalarla, misafirlerimizin önceki yıllardan daha temiz, daha planlı, daha yaşanılabilir bir Ortahisar ile karşılaşmaları için çalışıyoruz. Hedefimiz, ilçemize gelecek yerli ve yabancı turistleri, misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak, ilçemizden memnun bir şekilde ve güzel duygularla ayrılmalarını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Balıkları besleme bölümünde elleriyle balıkları besleyen Başkan Kaya, bunun kendisi için çok farklı bir güzel bir deneyim olduğunu aktardı. Kaya, akvaryumda yer alan vatoz balığına da elleriyle dokundu. - TRABZON