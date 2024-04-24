Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nda incelemelerde bulundu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı\'nda incelemelerde bulundu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, turizm sezonu öncesinde Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nda incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı. Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nın Trabzon'un turizm alanındaki önemli yatırımları arasında yer aldığını kaydeden Başkan Kaya, turizm sezonuna hazır hale getireceklerini belirtti.

24.04.2024 14:56  Güncelleme: 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, turizm sezonu öncesinde Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nda incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nın Trabzon'un turizm alanındaki önemli yatırımları arasında yer aldığını kaydeden Başkan Kaya, "Şehrimizin tanıtımına ve turizmine önemli katkıları olan tesislerimizde incelemelerde bulunduk. Görevlilerden bilgi aldık. Yaptığımız incelemelerde birtakım eksiklikler tespit ettik. Turizm sezonu öncesinde bu eksikleri hızla giderecek ve kuş parkı ile akvaryumu, turizm sezonuna hazır hale getireceğiz" dedi.

Trabzon ekonomisi için turizmin son yıllarda giderek artan bir değer haline geldiğine dikkat çeken Başkan Kaya, "Turizm, Trabzon ve bölge ekonomisi için büyük önem taşıyor. Trabzon'umuzu ziyaret eden turist sayısında ve buna bağlı olarak da turizm gelirlerimizde çok ciddi artışlar yaşanıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Turizm, şehrimizde çok büyük bir ekonomik girdi sağlayan ve istihdam oluşturan bir sektör. Bu sektörü elbirliğiyle daha yukarılara taşımak için yerel yönetimler olarak bizlere de önemli sorumluluklar düşüyor. Kentimizin turizm altyapısını güçlendirmek ve potansiyelini artırmak için projelerimizi adım adım hayata geçireceğiz. Kentimizi turizm sezonuna en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Misafirlerimizi Ortahisar'da ağırlamadan önce, kentimizi bütün belediyecilik hizmetleriyle tertemiz, pırıl pırıl bir hale getirmek istiyoruz. Bu anlamda yapacağımız çalışmalarla, misafirlerimizin önceki yıllardan daha temiz, daha planlı, daha yaşanılabilir bir Ortahisar ile karşılaşmaları için çalışıyoruz. Hedefimiz, ilçemize gelecek yerli ve yabancı turistleri, misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak, ilçemizden memnun bir şekilde ve güzel duygularla ayrılmalarını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Balıkları besleme bölümünde elleriyle balıkları besleyen Başkan Kaya, bunun kendisi için çok farklı bir güzel bir deneyim olduğunu aktardı. Kaya, akvaryumda yer alan vatoz balığına da elleriyle dokundu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ahmet Kaya, Ortahisar, Trabzon, Çevre, Yerel Haberler, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:34 Türkiye’den Ermenistan’a 1915 tepkisi Türkiye'den Ermenistan'a 1915 tepkisi
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 15:50:34. #1.13#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement