OSB Yatırımlarına Yoğun İlgi

Ekonomi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yatırım alanlarının sanayicilere tahsisine ilişkin süreç kapsamında 2 haftada 330 yatırım için başvuru geldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sanayiciler, organize sanayi bölgelerinde bulunan yatırım alanlarına büyük ilgi gösterdi. 133 OSB'de 1484 sanayi yeri eş zamanlı tahsise açıldı, 6 OSB'de de ön tahsisler başladı. Bu yeni uygulama kapsamında ilk iki haftada 73 OSB'de 330 tahsis ve 6 OSB'de 61 ön tahsis başvurusu gerçekleşti. OSB'lerimiz, şeffaflık prensibiyle kural bazlı tahsis yöntemlerini uygulamaya devam edecek" denildi.

'OSB PARSELLERİ HER AY ÇEVRİM İÇİ TAHSİSE AÇILACAK'

Yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenlemeyle, hem yatırımların hızlanmasının hem de arsa fiyatlarında yükselişin önlenmesinin amaçlandığı belirtilerek, "Yönetmelikle düzenli olarak yatırıma uygun yeni sanayi alanları ile altyapısı tamamlanmış parselleri her ayın ilk pazartesi günü düzenli şekilde duyurulacak. Henüz tahsis edilmemiş tüm OSB parselleri her ay çevrim içi tahsise açılacak" ifadelerine yer verildi.