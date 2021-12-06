Üye Girişi
"OSBÜK-OSB Yıldızları" araştırmasının sonuçları açıklandı - Son Dakika

"OSBÜK-OSB Yıldızları" araştırmasının sonuçları açıklandı

06.12.2021 12:35
"OSBÜK-OSB Yıldızları" araştırmasının sonuçları açıklandı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunca (OSBÜK) yapılan ve Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerini kapsayan "OSBÜK-OSB Yıldızları" araştırmasının sonuçları belli oldu.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunca (OSBÜK) yapılan ve Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerini kapsayan "OSBÜK-OSB Yıldızları" araştırmasının sonuçları belli oldu.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, çevrim içi gerçekleştirilen basın toplantısındaki konuşmasında, söz konusu araştırmanın Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Araştırmanın 2020 verileriyle, gönüllülük ve beyan esasına göre yapıldığını belirten Kütükcü, 358 OSB'nin sanayi üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştirerek, bu anlamda lokomotif görevi gördüğünü ifade etti.

Kütükcü, araştırmayla Türkiye'de OSB'lerde en fazla ihracat, en fazla yurt içi ciro ve vergi öncesi en fazla kar yapan, en fazla istihdam yaratan, en fazla kadın istihdam eden ilk 100 firma ile en fazla yatırım ve Ar-Ge harcaması yapan, en fazla patent ve marka tescil sahibi, en çok dijitalleşme harcaması yapan ilk 50 firmanın belirlendiğini bildirdi.

OSB'lerde en fazla ihracat yapan ilk 100 firmanın 2020'de 11 milyar 289 milyon dolarla Türkiye genel ihracatının yüzde 6,7'sini gerçekleştirdiğini dile getiren Kütükcü, en büyük payı otomotiv endüstrisinin aldığına dikkati çekti.

Kütükcü, ihracatta Marmara Bölgesi OSB'lerinin lider olduğunu ve bunların başında Bursa, Gaziantep ve İstanbul'un geldiğini ifade etti.

OSB'lerde en çok ihracat yapan ilk üç firmanın otomotiv endüstrisinde yer alan Oyak Renault, Tofaş ve Bosch olduğunu belirten Kütükcü, Tofaş'ın 1,8 milyar liralık vergi öncesi karlılıkla ilk sırada geldiğini söyledi.

OSB'lerde faaliyet gösteren ilk 100 firmanın yurt içi ciro toplamının 147,5 milyar liraya ulaştığını belirten Kütükcü, en fazla yurt için ciro yapan sektörün demir ve demir dışı metaller olduğunu ve burada Ahlatcı Metal Rafineri AŞ'nin 31,4 milyar lirayla başı çektiğini bildirdi.

İstihdam verileri

Kütükcü, OSB'lerde en fazla istihdam sağlayan ilk 100 firmanın 128 bin kişiye ekmek kapısı olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"OSB'lerde en fazla istihdam yapan ilk 100 firmanın istihdam profiline bakıldığında ise toplam 22 bin 649 beyaz yakalı, 105 bin 361 mavi yakalı, 18 bin 145 kadın ve 109 bin 865 erkek olduğu görüldü. OSB'lerde en fazla istihdam yapan firma 7 bin kişi ile Oyak Renault Otomobil olarak belirlendi. Kadın istihdamında ise tekstil ve otomotiv endüstrisi öne çıktı. En fazla kadın istihdamı sağlayan firma 1200 kadın personelle Deniz Tekstil oldu."

İlk 50 firma 922 patente ulaştı

OSB'lerde 2020'de en fazla yatırım yapan 50 firmanın ise toplamda 8 milyar liralık kaynak ayırdığının altını çizen Kütükcü, TOFAŞ'ın 868,3 milyon liralık yatırım miktarıyla bu alanda birinci olduğunu kaydetti.

Kütükcü, Ar-Ge harcamalarında otomotiv, makine ve kimya sektörlerinin öncü olduğunu ve ilk 50 firmanın 1,4 milyar dolar Ar-Ge harcaması gerçekleştirdiğini söyledi.

Araştırmanın patent ve dijitalleşme harcamalarında da dikkati çekici veriler ortaya koyduğunu vurgulayan Kütükcü, şunları kaydetti:

"Patent sayısına göre ilk 50'de olan firmalar toplamda 922 patente ulaştı. Dijitalleşme çalışmalarına göre ilk 50 firma toplamda 89,4 milyon lira harcama yaptı. Bilim İlaç firması patent listesinde 258 adet patent ile ilk sırayı alırken, Bursa OSB'de bulunan Bosch'un 114 ve Demirtaş OSB'de yer alan Tofaş'ın 96 patenti bulunuyor."

"Yeşil OSB konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bir çalışma yürütüyoruz"

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kütükcü, teknolojik ve yeşil OSB çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Kütükcü, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşil OSB konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bir çalışma yürütüyoruz. Yeşil OSB projemize TSE de dahil. Bu proje kapsamında atık su arıtma tesisleri, OSB yeşil alan oranlarının artırılması, yenilenebilir enerjinin toplamdaki payının artırılması, OSB'lerin kendi enerjilerini üretebilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile de geri kazanım ve sıfır atık süreci yönetiyoruz. OSB'lerimizde arıttığımız suları ileri arıtmayla geri kazanmak, örneğin yeşil alan sulamalarında kullanmak istiyoruz. Gelecek dönemde hepsinin sonuçları ortaya çıkacak. Bu çalışmalar süreklilik arz ediyor. OSB'lerimizin yetkinlikleri farklı farklı. Dolayısıyla çalışmalarımızı bunlara göre yaygınlaştırarak devam edeceğiz."

Öte yandan, araştırmanın detaylarına "https://osbuk.org/osbuk-osb-yildizlari-arastirma-sonucu/" adresinden ulaşılabiliyor.

İstihdam, Türkiye, Patent, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'OSBÜK-OSB Yıldızları' araştırmasının sonuçları açıklandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Teşekkür plaketi aldığını sanırken 2.3 milyon euro dolandırıldı! 13:54 Teşekkür plaketi aldığını sanırken 2.3 milyon euro dolandırıldı!
Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler söyledi? Her şey ortaya çıktı 13:48 Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler söyledi? Her şey ortaya çıktı Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! 13:14 Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu 12:43 Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti 10:57 Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti

Son Dakika Haberleri
13:56 Son dakika gündem haberleri
13:54 Teşekkür plaketi aldığını sanırken 2.3 milyon euro dolandırıldı!
13:49 Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi
13:47 Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler söyledi? Her şey ortaya çıktı
13:40 2022 yılında şansı dönecek burçlar!
13:32 MHP'li Semih Yalçın'dan seçim anketleri tepkisi: Hayal kırıklığına uğratacağız!
13:18 Esenyurt'u merak ettikleri için araba çalan Ordulu üç kafadar adliyede!
13:14 Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor!
13:07 Survivor'un sevilen ismi evlendi! İşte nikahtan ilk kareler
13:02 Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş gönlünü milli voleybolcuya kaptırdı!
Son dakika gündem haberleri Son dakika gündem haberleri         
13:56
Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi         
13:50
2022 yılında şansı dönecek burçlar! 2022 yılında şansı dönecek burçlar!         
13:40
İstanbul'da pes dedirten görüntü: Sokak ortasında tuvaletini yaptı İstanbul'da pes dedirten görüntü: Sokak ortasında tuvaletini yaptı         
12:59
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 14:09:12. #1.12#
SON DAKİKA: "OSBÜK-OSB Yıldızları" araştırmasının sonuçları açıklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement